Bejelentették, hogy elmarad a hétvégi tömeges oltás, majd eltűnt az erről szóló hír

Orbán Viktor péntek reggeli interjújában elismerte, hogy gondok vannak az oltási rendszerrel. Elmondta: eddig a háziorvosok hívták be a betegeket, most azonban tömegesen oltanak, és „át kell állni az adatalapú oltásra”, viszont az adatalapú oltásnál „ha az adatok nem stimmelnek, akkor sajnos semmi nem stimmel”. Emiatt fordult elő, hogy olyan embereket hívtak be, akiket már beoltottak, vagy olyan helyre hívnak be valakit, ami nagyon távol esik a lakóhelyétől.

Orbán szerint „az egész rendszert meg kellett állítani, ma reggel ezt el is döntöttük, és az adatokat fölül kell vizsgálni”.

A Telex vette észre, hogy néhány perccel ezek után jelent meg a hír a kormányzati koronavírus-oldalon, amely szerint átmenetileg le is állították az épp csak meghirdetett tömeges oltást.

Az erre a hétvégére meghirdetett tömeges oltási akció technikai hibák miatt elmarad. Az a több mint 70 ezer 60 év alatti krónikus beteg, akit csütörtökön SMS-ben hívtak oltásra, más időpontban lesz beoltva. A hiba javítása zajlik, minden érintettől elnézést kérünk

– írták.

A helyzet ugyanakkor bizonytalan, ugyanis idézett, a hétvégi oltás elmaradásáról szóló bekezdést néhány perccel a tájékoztatás megjelenése után gyorsan le is törölték.

A lap emlékeztet, hogy Orbán Viktor december 18-án a következőket mondta: „Tehát ma egy általános országos, egy-két nap alatt történő teljes átoltásnak a föltételei megvannak, az oltási tervünk rendelkezésre áll. Az ehhez szükséges eszközökkel, számítógépes nyilvántartással, adatbázissal, helyszínkijelöléssel, mindennel készen vagyunk, a vakcina hiányzik.”