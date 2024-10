Hiba volna a prosztatagondokat bagatellizálni – ne tegyük!

A prosztata működése

A prosztata egy izmos-mirigyes szerv, amely a húgyhólyag alatt helyezkedik, el és a férfi szaporító szervrendszerszer része. Nyákos váladékot termel. Az ejakuláció pillanatában izmai összehúzódásának segítségével a prosztata a húgycsőbe üríti a váladékát, amely az ondót hígítja, és síkosságát biztosítja.

A prosztatagyulladás

A prosztata mirigyeiben termelődő nyák ideális búvóhely a baktériumok számára, mivel ez a nyák az immunrendszer által nehezen elérhető terület. Ha már kialakul itt egy krónikus fertőzés, a gyulladás gyakran újra meg újra fellángol. A gyulladások hegesedéseket hagynak maguk után, amelyek gyengítik az immunrendszer helyi hatékonyságát, így a folyamat krónikussá válhat. A hegesedések továbbá a prosztata kötőszövetes tokjának feszülésével járhatnak, ez pedig általában szokatlan, kisugárzó fájdalmat okoz. A kisebb gyulladások fellángolásai miatt nem mindig egyértelmű a tünetek eredete, hiszen időben változhat azok jellege, helye és erőssége. A betegség hullámzó, gyakran még éppen elviselhető, néha erősödő, majd újra enyhülő tünetei a betegben reményt ébresztenek, hogy egyszer majd úgyis maguktól elmúlnak.

Vegyünk tudomást a bajról!

Gyakran enyhe tünetekkel kezdődnek a prosztataproblémák, amelyeket a férfiak inkább bagatellizálnak:

gyakori éjszakai vizelési inger,

gyakori, sürgető vizelési inger napközben,

a vizelés nehezen indul meg, és nehezen is ürül

általános diszkomfort érzés,

alhasi tompa, feszítő fájdalom, amely az intim részekre kisugározhat.

A tünetek enyhülhetnek, majd később átmenetileg többször visszatérhetnek. A szakorvosi segítségkérés halogatásnak komoly ára lehet: az éveken át tartó, fel-fellángoló prosztatagyulladások után visszamaradó hegesedések – kezelés hiányában – komoly károkat okozhatnak a prosztatában. A fájdalmas ejakuláció mellett a gyulladás befolyásolja a termékenységet, ami abból fakad, hogy a gennyet tartalmazó prosztataváladék rontja a spermiumok mozgékonyságát és megtermékenyítőképességét.

A fájdalmas orgazmus gyakori következményei a szexuális zavarok. A gyulladt prosztata miatt fájdalmassá váló magömlés merevedési zavarokhoz és pszichés problémákhoz vezethet. Ilyenkor a szexuális teljesítmény csökkenése belső feszültséget, szorongást és depressziót okozhat.

Ha nem alszunk, az se jó

Az éjszakai vizelési inger nemcsak kellemetlen, de jelentősen megzavarja az alvásunkat is. Ha többször felébredünk éjjelente, az egyúttal azt is jelenti, hogy megszakítjuk alvásciklusunkat. Az alvászavar következménye a koncentráció romlása, a hangulatingadozás és a krónikus fáradtság. Szélsőséges esetben a tartós alváshiány krónikus testi betegségek kialakulásához is vezethet.

Amennyiben korán felismerjük, hogy prosztataproblémák kínoznak bennünket, forduljunk orvoshoz, változtassunk az életmódunkon! A lényeg, hogy nagyfokú tudatossággal figyeljünk testünk jelzéseire, így időben megkezdődhet a probléma kezelése.

