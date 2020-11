Alaszka és a Bering-tenger mellett most Vác és Balatonboglár is a Discovery műsorán (x)

Immár harmadik alkalommal hívja páratlan utazásra a nézőket Gyetván Csaba, hiszen nagysikerű sorozata, a Made In Gyetván Csabával harmadik évaddal tért vissza novemberben a képernyőkre. A sorozat a korábbi részekhez hasonlóan most is különleges és érdekes helyekre kalauzolja el a nagyérdeműt, hogy bemutassa: hogyan készülnek azok a dolgok, amelyek körül vesznek minket a mindennapok során. Az új részek idén új időpontban, november 10-től, kedden este 20:00 órakor várják a nézőket a Discovery Channel műsorán!

A legegyszerűbbnek gondolt dolgaink mögött is számtalan olyat titkot lehet felfedezni a gyártástechnológia megismerésével, melyek sokkal közelebb hozzák szívünkhöz a hétköznapokban megszokott tárgyainkat (pl. mosószeres flakon, visszapillantó tükör, színes gyertya stb.) A Made In Gyetván Csabával című műsor harmadik évada ismét hatvan perces részekkel tér vissza és ritkán, esetenként soha nem látott helyekre kísér el minket, mint a bánya, ahol a cementhez szükséges mészkövet és agyagot bányásszák vagy épp a telephely, ahol szétválogatják a konténeres hulladékot.

Az új epizódokból kiderül, hogyan születik újra például bútorlapként a konténeres hulladék, hogyan állítják elő a manapság mindannyiunk által használt eldobható egészségügyi maszkokat, hogyan készül nagyüzemi körülmények között a gyertya, vagy épp a hullámkarton.

A sorozat különlegessége, hogy a világ egyik legnagyobb ismeretterjesztő csatornáján a megszokott amerikai sorozatok mellett magyar helyszínekkel, szereplőkkel és magyar termékekkel találkozhatnak a nézők.

Az előző részekhez hasonlóan most is fontos szerepet kap a fenntarthatóság és az újrahasznosítás, hiszen a 21. században a fiatalabb generációk számára már létfontosságú ez a kérdés, ahogy a vállalatok is egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a környezettudatosság témakörére.

Made In Gyetván Csabával rövid idő alatt a Discovery Channel legnépszerűbb műsorai közé került Magyarországon. A hazánkban is nagy népszerűségnek örvendő ismeretterjesztő – vagy ha úgy tetszik edutainment – típusú műsorok csupán egyik hozzávalója a tartalom, minden a tálaláson áll vagy bukik: Gyetván Csaba pedig mindenki számára izgalmasan és könnyen érthetően vezet át minket a sokak szerint száraznak feltételezett gyártástechnológián.