Bayer Zsolték dupláztak a Várban: két önkormányzati lakást szereztek ugyanazzal a trükkel

A kormánypárti publicista családjának pilisszentkereszti házát kétszer is bérleti jogra cserélték, majd rögtön visszavásárolták. Az ügyletek eredményeként két Úri utcai lakás bérleti joga lett az övék, és a Pest megyei ingatlant is megtartották.

Nem egy, hanem két – egymástól mindössze száz méterre lévő – önkormányzati bérlakása van a budai Várnegyed szívében Bayer Zsolt kormánypárti publicistának és közvetlen családjának – derítette ki a 24.hu. A Fidesz-tag újságíróról tavaly áprilisban írtuk meg, hogy 2018 óta mindössze 32 ezer forintért bérel egy 49 négyzetméteres önkormányzati lakást az Úri utcában. Most megtudtuk azt is, hogy a Bayer család egy évvel korábban megszerzett egy másik, szintén Úri utcai önkormányzati ingatlant is.

A Budavári Önkormányzattól kikért közérdekű adatok alapján egy 46 négyzetméteres lakásról van szó, amelynek bérleti díja kevesebb mint 30 ezer forint havonta. Az ingatlant 2017 augusztusa óta bérli Bayer Zsolt édesanyja, ám nem ő lakik az ingatlanban.

Mindkét Úri utcai ingatlanhoz lakáscsere útján jutottak hozzá Bayerék. Amikor tavaly Bayer Zsoltot a 2018-ban megszerzett önkormányzati lakásáról kérdeztük, csupán annyit árult el, hogy az ingatlanért egy budai agglomerációban lévő, 70 négyzetméter alapterületű kertes házat adott cserébe. Kinyomoztuk, hogy az említett ingatlan Bayerék pilisszentkereszti faháza volt, amit a csere nyélbeütése után két hónappal visszavásárolt a fideszes publicista családja, egész pontosan egyik fia tulajdonába került. Amikor rákérdeztünk a pilisszentkereszti faházra, az újságíró előbb hazudott, majd elismerte, hogy ez volt a csereingatlan.

A titkolózás nem volt alaptalan. A pilisszentkereszti faház tulajdoni lapja ugyanis elárulta, hogy Bayerék nem egyszer, hanem kétszer játszották meg ugyanazt a trükköt.

Mindkét Úri utcai önkormányzati lakásért ugyanazt a faházat adták cserébe, és mindkétszer vissza is vásárolták a Pest megyei ingatlant.

Az első, 2017-es lakáscsere-ügylet esetében kevesebb mint két hétig nem volt a pilisszentkereszti faház tulajdonjoga a kezükben. Az ingatlannak mindössze 13 napig volt tulajdonosa egy Úri utcai önkormányzati ingatlan címére bejegyzett magánszemély. E lakás adatait és a hozzá kapcsolódó szerződéseket kértük ki nemrég az I. kerületi önkormányzattól. Ezek igazolták, hogy Bayer édesanyja szerezte meg a bérleti jogot. Majd szintén az ő nevére került vissza a pilisszentkereszti ház.

Mindkét csereügyletre azért volt szükség, mert a lakástörvény szerint az önkormányzati lakások bérleti joga kizárólag másik lakás bérleti vagy tulajdonjogára cserélhető, pénzért nem megvásárolható.

Nem Bayerék egyébként az egyetlenek, akik ezzel a manőverrel szerezték vissza a cserealapként felajánlott ingatlanjukat. Kuna Tibor ugyanígy tett: mint arról beszámoltunk, a korábban milliárdos állami megrendelésekkel kitömött kommunikációs ügynökségeket vezető, mára kegyvesztett üzletember szintén lakáscserével jutott önkormányzati lakáshoz a Várban. A csereszerződés aláírását követő napon azonban vissza is vásárolta a cserealapként felajánlott ingatlanját, vagyis az ügyletet csak papíron bonyolították le.

Kis kopasz köcsög meg a többi rohadék

Az ügyben természetesen megkerestük Bayer Zsoltot is, akinél a többi közt arról érdeklődtünk, ki lakik az édesanyja által megszerzett bérlakásban. Azt is megkérdeztük, nem gondolja-e úgy, hogy azzal, hogy a pilisszentkereszti ingatlan alig kevesebb mint két héttel a csereügylet után ismét családja tulajdonában volt, kijátszották a lakáscsere intézményét.

A publicista a személyeskedést sem mellőző válaszában azt írta, a 2017-ben megszerzett bérlakásra hirdetés útján találtak rá a Budavári Önkormányzat hivatalos lapjában. A szóban forgó lakást sokadikként tekintették meg és megfelelőnek találták. Ezt követően – közölte – az ingatlanközvetítő és az ügyvédek útmutatásai szerint jártak el ők is és a korábbi bérlők is.

Ezen útmutatások alapján történt minden, és nem gondolom, hogy nekem, magyar-történelem szakos tanárként, vagy a korábbi bérlőnek – nyugdíjasként, ha jól emlékszem –, bármi okunk lett volna az ügyvédek útmutatásait figyelmen kívül hagyni.

Bayer Zsolt azt is hozzátette:

Édesanyám, aki rokkantnyugdíjas, végül nem költözött be nevezett lakásba, hanem – teljesen törvényesen – bejelentette oda unokáját, vagyis az én fiamat. Jelenleg a fiam lakik ott a párjával.

Arra a kérdésre nem válaszolt a publicista, nem gondolja-e úgy, hogy megkerülték a lakáscsere intézményét azzal, hogy két héttel a csereügylet után visszavásárolták a cserealapként szolgáltatott ingatlant. Helyette Bayer felhívta a figyelmet arra, hogy a blogján cikksorozatot indított, amelyben általa balliberálisnak tartott emberek önkormányzati lakásügyeit mutatja be. Írásaiban a tényújságírásban szokatlan nyelvhasználattal olyanokat ír e cikk szerzőjéről, mint hogy „kis kopasz köcsög a 24.hu-tól”, „becstelen gazember”, de megemlíti a „többi rohadékot” is, akiknek a figyelmébe ajánlja írásait.

Bayer beszámolt Baráth Etele egykori szocialista miniszter lakásügyéről. A hivatalos iratok alapján ő a Táncsics Mihály utcában egy kétszobás 95 négyzetméteres önkormányzati lakásban lakik. Ezért a megállapított 425 forintos négyzetméter árat mellett hivatalosan 40 ezer forintot kellene fizetnie Baráthnak, de Bayer szerint valójában több mint 61 ezer forintot fizet. Erre azt írja:

Ezzel Baráth Etele az első balliberális közszereplő, aki nem feleannyit, hanem nagyjából annyit fizet bérleményéért, mint én. Gratulálok!

Rajta kívül Bayer írt még Vámos Ágnesről, aki V. Naszályi Márta I. kerületi polgármester bizalmasa, az önkormányzat kulturális főtanácsadója. Ő a dokumentumok szerint egy Fortuna utcai 57 négyzetméteres lakásért 13 ezer forintot fizet, négyzetméterenként 230 forintot. A Fidesz-tag publicista foglalkozott Bakró-Nagy Ferenccel, az Index újságírójával is, aki a Szalag utcában, egy az önkormányzat által frissen felújított házban bérel lakást. Mint írta, ő 1998-tól 2008-ig, vagyis 10 éven át havi 30 forintos négyzetméter áron, 2008 óta pedig havi 238 forintos négyzetméteráron lakik önkormányzati ingatlanban.

A felsoroltak közül a széles nyilvánosság előtt csak Baráth Etele ismert, de rajta kívül a másik két említettről is már tavaly közölte Bayer, hogy önkormányzati lakásban laknak az I. kerületben. Erről azon a sajtótájékoztatón is beszélt a publicista, amelyen saját lakásszerzésének körülményeit próbálta tisztázni, az elmondottakról akkor természetesen a 24.hu is beszámolt.

Könnyű kijátszani a rendszert

Az ügyben az önkormányzat részéről Gelencsér Ferencet, a Momentum I. kerületi alpolgármesterét kerestük meg, aki azt mondta:

Véleményem szerint nem az a baj, ha valaki ingatlancsere útján a várba költözik. Az a baj, ha valaki ezzel a rendszerrel visszaél, ahogyan tette azt Bayer Zsolt is kétszer, valamint az adócsalás elkövetését beismerő Kuna Tibor is.

Az alpolgármester szerint egy magántulajdonban álló ingatlant el lehet cserélni örökbérleti jogra, kedvező bérleti díj mellett. Ez egy kényszerűség, mivel a rendszerváltást követően, az akkori kormány, féltve a műemléki vagyon elherdálását, egy olyan rendkívül szigorú lakástörvényt alkotott, aminek következményeként a vári lakók ingatlanjait kvázi kivonta az ingatlanpiacról, azok likviditását csökkentette, hiszen nem lehet pénzért adni-venni őket. Ugyanakkor Gelencsér szerint úgy látszik, hogy ez a rendszer így fenntarthatatlan, könnyű kijátszani, ahogyan azt Bayer és Kuna Tibor is tette.

A 24.hu a tavaly cikksorozatban mutatta be, hogy az elmúlt években kik jutottak önkormányzati lakáshoz a budai Várban. Olyan ingatlanokhoz, amelyek nem magántulajdonúak ugyan, de úgy viselkednek, mintha azok lennének. A bérlők ugyanis életre szóló bérleti joghoz jutottak, ami örökölhető, továbbá ezek a lakások magántulajdonú ingatlanra cserélhetők.

