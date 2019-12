Konzol vagy új mobil? Egyik sem! Mutatunk három ajándékot, amik sokkal izgalmasabbak

Hajlamosak vagyunk a karácsonyi ajándékozás kapcsán a legegyszerűbbet választani. Hiszen melyik gyerek ne örülne, ha kap egy új mobilt vagy egy új konzolt, esetleg egy számítógépet. Nos, ezek is szép ajándékok, de most felsorolunk három olyan meglepetést, amik nem csak olcsóbbak, de még sokkal érdekesebbek is, mint ezek az elektronikai eszközök.

Működő vulkán A gyerekek, még ha nem is tudatosul bennük, de imádják az iskolai tananyagot. Már nem azt a részét, amikor felelni kell vagy dolgozatot írni, hanem mondjuk azt, hogyan keletkezett a földünk, milyenek voltan a dinoszauruszok, vagy épp azt, milyen nagy csaták alakították a történelmünket. A földrajz órák különösen érdekesek lehetnének, ha jobban szemléltetnék az anyagot, mondjuk egy működő vulkánnak. Igen, jól olvastad, vannak olyan gyerekjátékok, amelyeket összeállítva kvázi kitörő vulkánt lehet létrehozni. Ezek a csomagok teljesen ártalmatlan anyagokat tartalmaznak, de az élmény valódi. Persze egy kis pakolászást és némi felügyeletet igényel, de ez talán bevállalható. Sósvizes kisautó Ma már rengeteg olyan akkumulátorral működő játék van a piacon, ami szó szerint sós vízzel működik. A technológia nem újkeletű, egyes légkondícionálók is használnak sósvizes akksikat energiatakarékosság céljából. A vízzel működő autó többé nem csak álom Hála a tudománynak, a huszonegyedik század második évtizedének végén a vízzel működő autó már nem is annyira álomszerű. Kicsiben és nagyban sem. Ezek a játékautók hasonló elven működnek, az elektromos energiát egy kis fémlap tárolja, a sós víz pedig beindítja a reakciót. Ez fémlap akkumulátorként működik, ha lemerült, egy USB-kábel segítségével újra lehet tölteni. A módszer amellett, hogy érdekes, még rendkívül környezetbarát is, ráadásul nagyon szórakoztató, hiszen még a gyerekek is rácsodálkoznak, hogy mi mindenre képes egy kis só és egy kis víz. Mini műszerész készlet A gyerekek semmit nem élveznek jobban annál, mint amikor alkothatnak. Lehet persze rajzolni, vagy gyurmázni, de annál talán nincs maradandóbb, amikor valamilyen alkotásuk szó szerint életre kel. Hihetetlen, de ma már vannak olyan készletek, amelyek összerakásával a gyerekünk saját robotot tud készíteni, egy okostelefon vagy tablet segítségével pedig irányítani is tudja azt. A leegyszerűsített összeszerelhető elemek, kapcsolók és alkatrészek lehetővé teszik, hogy a gyermekünk igazi robotikával foglalkozó tudósnak érezze magát. Sokan még felnőtt korban is erre vágynak, nemhogy a kicsik.