Városi cég, rendezvényszervezés, jachtos kapcsolat: Borkai családtagjainak győri kalandjai

A feleség feltűnik a Győr Projekt nevű városi cégnél, a lány cége referenciaként említ városi rendezvényt, a fiú pedig a győri kézilabdacsapatnál dolgozik, noha a jachtos partner cégének egymilliós fizetésű ügyvezetőjeként vált ismertté.

Az édesanya, Havassy Myrtill

A polgármester feleségéről Havassy Myrtillről eddig azt lehetett tudni, hogy egy helyi általános iskolában tanít, az viszont új fejlemény, hogy önkormányzati céggel is kapcsolatban áll. Az ő email-címét adták meg több sportrendezvénynél is a Győr Projekt Kft. kapcsolattartójaként, a Győr Projekt pedig Győr megyei jogú város önkormányzatának 100 százalékos tulajdonában áll, amelyben a tulajdonos képviselője Borkai Zsolt, Havassy Mirtill férje. Ez az a társaság, amelynek feladata volt a győri Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra a sportlétesítményeik fejlesztése, az önkormányzati ingatlanok működtetése, de turisztikai feladatokat is ellát. Méretére jellemző, hogy tavalyi mérlegében több mint 16 milliárd forint közpénzes (költségvetési, önkormányzati, kisebb részben uniós) támogatásnak van nyoma. Megkerestük a közpénzből működő céget és magát Havassy Mirtillt is, milyen munkát végez, illetve alkalmazottja-e a Győr Projektnek, de cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ.

A lány, Borkai Petra

A cég nem tűnik közlékenynek, ha közpénzekről van szó. Bár a törvény szerint kötelessége lenne, a Győr Projekt Kft. nem tette közzé ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződéseit, pedig abból kiderülne, hogy melyik cégnek és mennyit fizettek a 2018-as és az idei sportbál megszervezéséért.

Ahogyan korábban a Népszava is kiszúrta, az IDEAS Boutique Events oldalán a két nagyszabású rendezvényt a referenciák között tüntetik fel, így gyaníthatóan fő- vagy alvállalkozóként pénzhez jutottak Győrtől, illetve attól a városi cégtől, amely Borkai Zsolt feleségét foglalkoztathatja.

A rendezvényszervező cég bemutatkozása szerint

az IDEAS Boutique Events kitalálója és alapítója, Borkai Petra már kislányként szeretett minden olyan elfoglaltságot, ahol használhatta kreativitását.

Borkai Petra a városvezető lánya. A rendezvényszervező cég honlapján nem jelenítik meg a IDEAS mögött álló céget, a domain regisztrációs adatai pedig nem elérhetőek. A honlap szerint az IDEAS-ra bízták az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál polgármesteri fogadását is, értelemszerűen innen is közpénzhez juthatott a polgármester lánya.

Borkai Petrával foglalkozott a városvezető orgiabotrányát robbantó Ez az ördög ügyvédje blog szerzője is, aki azt állította: Szabó Ervin győri nagyvállalkozó, aki a Borkai-orgiának otthon adó jachton is ott volt, barátságból adott át egy éttermet Borkai Petrának. Nyilvános cégadatok szerint Borkai Petra nevén egyetlen cég, az éttermi szolgáltatással foglalkozó lovászpatonai Királysarok Kft. van, amelynek 2014-ig Szabó Ervin volt a tulajdonosa. A vállalkozás fióktelepe korábban a Győrbe, a Király utcába volt bejegyezve. A Válasz Online keddi cikkében megjegyezte: a cég hivatalos kézbesítési címe még mindig megegyezik Szabó Ervin éttermének központi elérhetőségével. Szabó Ervin az a vállalkozó, aki a Győrben megrendezett 2017-es Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF) egész szépen keresett: 896 millió forintért nyerte el a sportolók étkeztetését, egy másik vállalkozás előtt, amelyik negyedáron ajánlkozott. Érdekeltsége, a Diákolimpia 2017 Kft. 237 millió forint adózott nyereséget ért el, amit osztalékként ki is vettek belőle a tulajok, köztük Szabó Ervin.

A megkerülhetetlen vendéglős A Borkai-lánnyal 5 éve nyélbe ütött üzlet után is maradt bőven cége Szabó Ervinnek. Az 58 éves, lovászpatonai illetőségű vállalkozó nevén a cégnyilvántartás szerint durván két tucat cég van, ezeket többnyire a vállalkozó lovászpatonai címére jegyezték be, és jellemzően a fióktelepük győri. Szabónak már az 1990-es évek elején is voltak vállalkozásai, de mintha 2015 után húzott volna bele igazán, azóta nyolc új céggel gyarapodott hálózata. Nagyobb részük vendéglátóipari vállalkozás, de a többségük a leadott mérlegek alapján inkább vitte eddig a pénzt, semmint hozta volna, sok közülük tavaly vagy több éven keresztül nulla bevételt és néhány százezer, esetleg néhány millió forint veszteséget mutatott ki. Ami a vendéglátást illeti, komolyabb pénzt tavaly a családi cég, a Pálffy 2003 Kft. termelt, csaknem 700 millió forintot, és 211 millió volt a nyereség. Ez a cég tulajdonos a már említett, az EYOF-on kaszáló Diákolimpia 2017 Kft.-ben, nem mellesleg megbízásokhoz jut a Győr Projekttől is. Ugyancsak pörgött a Pálffytália Kft., ez a 2015-ben alapított cég tavaly 242 milliós forgalmat vallott be és 74 millió forint nyereséget könyvelt el adózás után. A vendéglősként emlegetett Szabóról azt írja az ördög ügyvédje blog, hogy nem lehet már nélküle vendéglátóegységet nyitni a győri belvárosban. Szabó ettől függetlenül más területeken is aktív, az egyik legrégebbi cége, a Szabó-Fólia Kft. a műanyagbizniszben érdekelt. Műanyagcsöveket, fóliát, csomagolóanyagokat gyárt, ebből tavaly 384 milliós bevételt és 8 millió forint nyereséget hozott össze a családnak.A vállalkozó a legutóbbi időkben új tevékenységekkel bővítette a repertoárját, két ingatlanos céggel is gyarapodott a cégháló, tavaly alakult a Goodluck Ingatlankezelő Kft., idén év elején pedig a Király Sor Kft., a cégháló legújabb tagja pedig az idén márciusban a fiával alapított Margaréta & Liliána Kft., egy dísznövényes vállalkozás.

A fiú, Borkai Ádám

Nem távolodott el Győrtől és a sport világától Borkai Zsolt fia, Ádám sem. A fiatalt a Győri Audi ETO Kézilabda Club nemzetközi kapcsolatok koordinátoraként tüntetik fel a klub honlapján. Borkai Zsolt polgármesterként egyedi döntéssel idén márciusban 13 millió forint önkormányzati támogatást javasolt a csapatnak. Az önkormányzat egyébként évente nyújt támogatást a kézilabdásoknak, az ETO beszámolója szerint a tavaly 125 millió, egy évvel korábban 235 millió forintot utalt át a többszörös BL-győztes gárda klubjának, amely 2018-ban amúgy bő 2 milliárd forint bevételt és 381 millió forint adózott eredményt mutatott ki.

A klub tehát elég jól el van eresztve, itt egészítheti ki Borkai Ádám azt a havi egymillió forintot, amit az orgiavideón is szereplő ügyvédtől, Rákosfaly Zoltántól, egy tetszhalott cégtől kap.

250 milliót vettek ki Borkaiék orgiája előtt a barátok cégéből A győri telekügylet nyomán nagy vagyont szerző cégből az elmúlt nyolc évben összesen másfél milliárd forintot vettek ki.

Az ifjabb Borkainak van már saját vállalkozása is, alig egy éve alapított egy rendezvényszervező céget, az E-ground Productions Kft.-t negyedmagával. Az mfor cikkében a tulajdonostársak között Dzsudzsák Balázs menedzserének, Vörösbaranyi Józsefnek a rokonságát feltételezi.