Pharaon örökösei budapesti ingatlanokért pereskednek

Azzal az ügyvéddel, akinek a nevére a körözött milliárdos cégeit bejegyezték.

Perfeljegyzés került az összes magyarországi Pharaon-ingatlan tulajdoni lapjára – írja a Válasz.hu.

Az FBI által körözött szaúdi olajmilliárdos tavaly januárban halt meg. A lap rámutat, hogy a Pharaon-nevet viselő, Budapesten bejegyzett cégek hivatalos tulajdonosa nem Ghaith Pharaon és nem is családtagjai voltak, hanem egy jordániai ügyvéd, Ammar M. A. Abu Namous.

A pert Namous ellen indította három külföldi társaság, amelyek mögött Ghaith Pharaon családja áll. Az ügyvéd nevén lévő cégek olyan ingatlanok tulajdonosai, mint a József nádor térre néző volt Postabank-székház, az Orbán Viktor szomszédságában lévő Cinege úti ingatlan, valamint hőgyészi és seregélyesi kastélyok.

Az örökösök és az ügyvéd összekülönbözését az is jelzi a Válasz.hu szerint, hogy Ghaith Pharaon halála után Namous azonnal kikerült a részben Pharaonék által ellenőrzött Bank of Jordan vezető testületéből, majd az ammani tőzsdén jegyzett Jordan Decapolis Properties ingatlanvállalat igazgatóságából is.

A Fővárosi Törvényszéken folyó pert az alperes kérésére és a felperes beleegyezésével üzleti titokra hivatkozva zárttá nyilvánították.