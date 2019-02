Újabb felvásárlás a távközlési szektorban – Mi várható 2019-ben?

A magyar távközlési piacon is beindult a konszolidáció, ahogy azt az elmúlt időszak jelentős tranzakciói is mutatják. Az Invitech például a napokban zárt le egy felvásárlást, melynek keretében egy 400 kilométeres budapesti hálózat is a vállalat tulajdona lett.

A 2018-as év a távközlési ágazatban kétségtelenül a változások, átrendeződések éve volt. Sok változás történt tavaly, például az infokommunikációs iparág szerkezete kezdett átalakulni. Elég csak a Telenor tulajdonosváltására gondolni, vagy a tervezett, de még jóvá nem hagyott Vodafone-UPC fúzióra, illetve az Invitel Diginek történő eladására – mondta a Napi.hu-nak adott interjújában az Invitech vezérigazgatója. „A körülöttünk zajló folyamatokból két dolgot emelnék ki: az egyik, hogy egy globális gazdasági lassulás jelei már körvonalazódnak. Bár Magyarországon egyelőre nagyon biztatóak a számok, nemzetközi téren – például az Egyesült Államokban, Kínában vagy az EU egyes országaiban – már kicsit kezd borúsabbá válni a kép. Mindezzel együtt a magyar piacon enyhe bővüléssel számolok. Ami viszont a céget érintő kihívásokat illeti: egyrészt szeretnénk a hálózatunkat tovább építeni, de ez az egyik leginkább munkaerőhiányos terület. Ezt a munkát ugyan részben kiszervezzük, de alvállalkozókat is nehéz találni. Másrészt, ezzel párhuzamosan az optikai fejlesztésekhez keresünk olyan kiszámítható üzleti lehetőségeket, amelyek egy intenzív beruházási volument alapozhatnak meg” – összegezte David Blunck. A vállalatvezető úgy véli, hogy az Invitech nélkülözhetetlen szereplője a magyar piacnak, kevesen bírnak hasonlóan integrált, konvergált szaktudással a B2B szegmensben. A felvásárlási lehetőségeket az infokommunikációs társaság is figyeli. Egy ilyen tranzakciójuk a napokban zárult le: az Invitech ugyanis felvásárolta a Novotron Zrt. budapesti optikai hálózatát, amely mintegy 400 kilométeres bővülést jelent. Kérdésre válaszolva David Blunck elmondta: gondolkodnak további felvásárlásokban, és úgy látja, a magyar piacon is van még tér erre. A telekommunikáció és az IT, illetve a mobil és a vezetékes piac közötti konvergencia a jövő. Az iparágat pedig szerintem nemcsak gazdasági – például méretgazdaságossági – tényezők hajtják a konszolidáció felé, hanem a szakmai trendek is – emelte ki a vezérigazgató. A teljes interjút itt olvashatja el. Kiemelt fotó: Thinkstock

