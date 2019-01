Ígéretes jövő előtt áll a dolgok internete – a magyar piacon is

Az Invitech nagy lehetőséget lát például a mezőgazdaságban és az építőiparban, de a virtuális ügyfélkiszolgálásban is.

Több hazai fejlesztőpartnerrel dolgozunk együtt, már számos úgynevezett használati modellt dolgoztunk ki, amelyeket különböző ügyfeleknek egyedi megoldásként nyújtunk. Az IoT – vagyis dolgok internete – elterjedésében fontos szerepet szánunk tehát az Invitech-nek, komoly szereplői kívánunk lenni a hazai piacnak – hangsúlyozta Bőthe Csaba, a vállalat marketing- és üzleti támogatások igazgatója a Computerworld-nek adott interjújában.

„Az IoT-t is úgy közelítjük meg, ahogy magát az ICT-t: igyekszünk egy kézből, integrált megoldást adni. Az Internet of Things ugyanis legalább négy elemből épül fel. Ki kell helyezni a szenzorokat, amelyek a helyszínen méréseket végeznek. A szenzorokból érkező információ begyűjtéséhez és továbbításához hálózatra van szükség: azt ki kell építeni és üzemeltetni kell. Szükség van egy szerverre is, amely tárolja a begyűjtött információt; ez célszerűen történhet az adatközpontban. Ezt követően fel kell dolgozni az adatokat úgy, hogy azokból az ügyfél levonhassa a számára fontos következtetéseket, illetve szükség esetén beavatkozhasson rendszere működésébe. Mi mindezt egy kézből nyújtjuk menedzselt IoT-szolgáltatásunk, az IoT Insights keretében” – összegezte a marketing- és üzleti támogatások igazgató.

Fontos a személyesség varázsa az online ügyfélkiszolgálásban is

Az interjúban szó volt arról is, hogy a cégek egyre inkább igénylik, hogy ügyfeleikkel ne csak személyesen tudjanak kapcsolatot tartani. E szempontokat megfontolva a vállalkozások (bankok, biztosítók, távközlési szolgáltatók, közművek stb.) a virtuális, online kommunikáció lehetőségét is fel akarják kínálni ügyfeleiknek.

„Ennek számos formája képzelhető el, például, hogy az ügyfél meglátogatja a cég honlapját, e-mailt ír vagy chatel az ügyfélszolgálattal. Ugyanakkor az ügyfelek azt is igénylik, hogy a kiszolgálás ne legyen teljesen személytelen. Éppen ezért az érintett iparágak a videókommunikációt is megpróbálják bekapcsolni az online kiszolgálásba. A vállalatok ezen igényének kielégítésére elkészítettünk egy olyan virtuális ügyfél-azonosításra és -kiszolgálásra alkalmas rendszert, amely a személyesség varázsát is behozza az online kiszolgálásba” – fejtette ki Bőthe Csaba.

Az Invitech megoldása révén egyrészt szemkontaktust létesíthet az ügyfél a távolban ülő ügyfélszolgálati munkatárssal, másrészt mindkét oldalon olyan gesztusok tehetők (például dokumentumok megmutatása), amelyek fontosak a felvetett probléma kezeléséhez. Az igazgató hozzátette: „pilotprojektjeink már vannak, és már több nagy tenderen is indultunk ezzel a megoldásunkkal. Ez a terület nagy áttörés előtt áll, és az Invitech itt is aktívan részt kíván venni a piaci versenyben”.

