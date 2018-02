10 milliós vigaszdíjat ajánl Tállai Andrásnak egy adószakértő

A nemrég megjelent vagyonnyilatkozatok szerint Tállai Andrásnak nélkülöznie kellett két adószakmai lap szerkesztéséért járó havi több mint 500 ezer forintot. Ezt „pótolandó” Angyal József adószakértő 10 millió forintot ajánl fel az államtitkárnak, ha az adóbevalláshoz készített útmutató alapján jól ki tudja tölteni egy élettársi kapcsolatban élő háromgyerekes családra a 03-as családiadókedvezmény-nyilatkozatot. A példabeli családban egyik gyerek az anyáé, a másik az apáé, a harmadik közös.

Angyal persze tudja, hogy a Tállai Andrásnak felkínált feladat megoldása lehetetlen küldetés. És már nem is először teszi szóvá, csak most emelte a tétet. Évekkel korábban még 1 millió forintot ajánlott fel bárkinek, aki sikerrel jár:

Milliós kérdés: amikor a NAV saját magát hülyézné le Egymillió forintot fizet egy adószakértő bárkinek, feltéve, hogy az illető képes az szja-bevallásnál helyesen kitölteni a családi adókedvezményre vonatkozó nyilatkozatot háromgyerekes élettársak esetén.

Az élettársak év közben nem oszthatják meg a nem saját gyerekre az adó- és járulékedvezményt. Viszont, mint az Alkotmánybíróság korábban kimondta, az évet lezáró szja-bevallásban már igen.

A probléma az, hogy mint már évek óta, idén sem sikerült az szja-kitöltési útmutatóban az Alkotmánybíróság döntésének megfelelően módosítani a példában szereplő szülők (egy gyermek az anyáé, egy gyermek az apáé, egy pedig közös) kedvezményének elszámolását. Azt írja a NAV, hogy mivel a „kapcsolatba hozott” gyermekekre a nem vér szerinti szülő nem jogosult családi pótlékra, így nála az élettársa gyermekét a családi adó- és járulékkedvezménynél eltartottként nem lehet figyelembe venni. Holott mint Angyal József felhívta rá a figyelmet, a nem közös gyerekeket csak kedvezményezett eltartottként nem lehet figyelembe venni, de eltartottként lehet. És ez nagy különbség. Három gyermek esetén több százezer forintot jelent.

A kitöltési útmutató szerint ugyanis a havi adó- és járulékalapot összesen legfeljebb 3×100 ezer forinttal csökkenthetik a szülők. (A 100 ezer forint a kétgyermekesekre fejenként járó adó- és járulékalap-kedvezménynek felel meg.) Holott a háromgyerekeseknél 3×220 ezer forinttal lehetne maximum csökkenteni a havi adó- és járulékalapot.

Kedvezményre lefordítva a dolgot: a kitöltési útmutató szerint a példában szereplő családban a szülők összesen legfeljebb havi 3×15 ezer forinttal csökkenthetik befizetendő adójukat és járulékukat (=évi 540 ezer forint), holott havi 3×33 ezer forint járna nekik (=évi 1,188 millió forint).

Ezzel 648 ezer forinttal rövidítik meg a családot éves szinten.

De vegyünk egy másik példát is, mondjuk az anya gyesen van a közös gyermekkel, így ő év közben az adóelőlegnél nem tudott érvényesíteni családiadóalap-kedvezményt. Ő az év végi bevallásában sem tudja érvényesíteni a családi kedvezményt, ezt csak az apa tudja a bevallásában beállítani, megosztással.

Ő év közben igénybe vehetett 12x2x15 ezer forint kedvezményt (= 360 ezer forint). A bevallásában pedig megosztással érvényesíthetne összesen 12x3x33 ezer forintot (= 1,188 millió forint). De az útmutató szerint ez a lehetőség nem él számára.

Így legrosszabb esetben évi 828 ezer forinttól eshetnek el a szülők éves szinten. Tehát megosztás esetén – attól függően, hogy az egyik fél mennyit nem tudott év közben igénybe venni – akár 648 és 828 ezer forint közötti összeggel is rosszul járhatnak a szülők.

Nem egyszerű a szülők helyzete

A NAV a bevallástervezetben nem tudja kezelni az élettársak családikedvezmény-megosztását, mert az csak az éves bevallásban vehető figyelembe. Tehát erről a példában szereplő szülőknek kell gondoskodniuk adóbevalláskor. A kitöltési útmutatóban szereplő példa viszont nincs összhangban a nyomtatványkitöltővel, illetve az Alkotmánybíróság által kimondottakkal. A nyilatkozat pedig nem tudja kezelni a párkapcsolat jellegét. Ráadásul ha a szülő bemegy az ügyfélszolgálatra, akkor az ott dolgozó NAV-os sem tud mást csinálni, mint hogy fellapozza a kitöltési útmutatót, ahol a rossz példa szerepel. Vagy esetleg ajánlja a bevallástervezet elfogadását, amelynek révén szintén nem érvényesíthetik, oszthatják a szülők a nekik járó maximális kedvezményt.

Angyal annyira magabiztos, hogy mint írta, az általa felajánlott 10 millió forint pénzdíj elnyeréséhez Tállai András igénybe veheti a teljes NAV apparátusát, különös tekintettel a kibővített ügyfélszolgálatokra és kormányablakokra is.

Arra is felhívta a figyelmünket, hogy ahol a NAV-os tájékoztatóban azt részletezik, mikor lehet a bevallási tervezetet módosítani, ott a felsorolásban nem szerepel a leggyakoribb ok, a családiadóalap-kedvezmény közös érvényesítése (vér szerinti gyerekre), illetve megosztása (élettárs nevelt gyerekére).

Fordítva kellett volna

De más észrevétele is van, ezeket szintén szóvá tette már korábban. Az egyik, hogy akinek nincs ügyfélkapuja, de van elektronikus elérhetősége, annak miért kínálják fel, hogy papír alapon kiküldik a bevallástervezetet? Egyszerűbb lenne xml formátumban, e-mailben, amit aztán szerkeszteni tud az illető, és elektronikusan vissza is küldeni. És nem kellene a papírról külön bepötyögni az adatokat, hanem egyszerűen be lehetne emelni. Ezzel minden külön fejlesztés nélkül szélesíthetnék az elektronikusan bevallók körét.

A másik, hogy nem a munkáltatói adóbevallást kellett volna megszüntetni, hanem a munkáltató azon kötelezettségét, hogy elkészítse az éves összesítő (M30-as) nyomtatványt és a kilépő adatlapot. Ha így jártak volna el, akkor most azon munkaviszonyos háromgyerekes családoknak sem lenne problémájuk a családi adókedvezmény érvényesítésével, akik élettársi kapcsolatban élnek, és csak egy közös gyermekük van. Hiszen a munkáltató segíthetett volna a bevallástervezet alapján elkészíteni a bevallást

Kiemelt képünkön: Tállai András fideszes parlamenti képviselő, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti és adóügyekért felelős államtitkára.

MTI Fotó: Koszticsák Szilárd