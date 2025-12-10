A teljes magyar ingatlanhirdetési piacot meghatározó nagy jelentőségű per zárult le a minap, amikor a bíróság jogerősen elutasította az Ingatlan.com keresetét a Reálmonitor Kft-vel szemben. A Reálmonitor Árminimum.hu nevű weboldala és Ingatlanhirdetés Figyelő nevű mobilalkalmazása az összes ingatlanhirdetési oldalról összegyűjti és csokorba rendezi az egy adott ingatlanról szóló hirdetéseket, egy felületen elérhetővé teszi a kereső számára az ingatlanról szóló összes képet és információt, megmutatja a felhasználónak a legolcsóbb ajánlatot és az ahhoz hasonlókat is.

Ennek azért van jelentősége, mert a magyar ingatlanpiac kaotikus. Egy adott ingatlan több mint 26 ingatlanos oldalon, a Facebook Marketplacen és több száz Facebook-csoportban is megjelenhet, gyakran eltérő árakon és eltérő információkkal

– kommentált Faragó Péter, a Reálmonitor ügyvezető igazgatója. Az Árminimum vagy az Ingatlanhirdetés Figyelő alkalmazásával a keresők nem maradhatnak le egyetlen ajánlatról sem, és minden információhoz hozzájutnak az adott lakásról, házról vagy telekről.

Ezekkel a képességeivel cégünk megoldása központi elemévé válhatna bármilyen most alakuló lakásökoszisztéma-megoldásnak. Ilyen lakásökoszisztéma-fejlesztésére törekszik most számos bank, ingatlanos cég és hirdetési oldal. A lakásökoszisztéma lényege, hogy a lakást keresők, felújítók és eladók minden ezekhez kapcsolódó szolgáltatást (lakáskeresés, értékbecslés, finanszírozás, felújítás, szakemberkeresés) egyetlen központi helyen kapjanak meg

– mutat rá az ítélet jelentőségére Faragó Péter.

A hirdetési piacon domináns Ingatlan.com keresete eddig akadályozta, hogy a Reálmonitor megoldásai egy ilyen lakásökoszisztéma központi kereső felületévé váljanak. A cég ügyvezetője szerint a bíróság jogerős ítéletével most minden akadály elhárult ez elől, sőt az EU-s jogra hivatkozó ítélettel zöld utat kaptak ahhoz, hogy Európa többi országában is terjeszkedjenek.

A 2024-ben 6,8 milliárd forintos nettó árbevételt elérő Ingatlan.com a keresetében azt állította, hogy az Árminimummal és az Ingatlanhirdetés Figyelő szolgáltatással a Reálmonitor Kft. megsérti az adatbázisához fűződő jogait. Ezzel szemben a másodfokon eljáró bíróság kimondta, hogy az Árminimum tevékenysége jogszerű, mert nem nyert bizonyítást, hogy a Reálmonitor veszélyeztetné az Ingatlan.com befektetésének megtérülését. A bíróság részletesen vizsgálta az európai uniós joggyakorlatot is, és megállapította, hogy a Reálmonitor működése összhangban áll az EU adatbázis-védelmi irányelvével, sőt ezek az innovációk fontosak és hasznosak a lakáskeresők számára.

A Reálmonitor a per alatt korlátozottan tette hozzáférhetővé az ingatlankeresők számára az Ingatlan.com-on fellelhető hirdetések adatait, ám az Ingatlanhirdetés Figyelő ennek ellenére is Magyarország legnépszerűbb és legkedveltebb (4.8* az 5-ből) ingatlanpiaci mobilapplikációjává vált több mint 200 ezer letöltőjével – állítják.

„A per alatt visszafogtuk az Árminimum külföldi terjeszkedését is, de az ítélet megnyitja az utat az előtt, hogy az Árminimumot elindítsuk több más európai országban is, hiszen a szolgáltatás tesztüzem jelleggel már sikeresen működik Lengyelországban is” – tette hozzá Faragó Péter.