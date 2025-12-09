benzingázolajárcsökkenésüzemanyag
Árcsökkenés jöhet a kutakon, de csak az egyik üzemanyagnál

Mohos Márton / 24.hu
24.hu
2025. 12. 09. 15:28
Mohos Márton / 24.hu
A benzin nagykereskedelmi ára most nem csökken.

Szerdától a benzin nagykereskedelmi ára nem változik, a gázolaj ára viszont csökken bruttó 3 forinttal – adta hírül a Holtankoljak.hu.

A keddi átlagárak a következők szerint alakulnak (2025.12.09-én):

  • 95-ös benzin: 567 forint/liter,
  • gázolaj: 579 forint/liter.

És, ha már üzemanyag, ajánljuk cikkünket, amelyben megállapítottuk, hogy Vucic elnök elszámította magát, amikor semmit sem tett a legnagyobb szerb olajcégben, és azt vizsgáltuk, hogy tényleg magyar ellenőrzés alá kerülhet-e a legnagyobb szerb olajfinomító.

Tényleg magyar ellenőrzés alá kerülhet a legnagyobb szerb olajfinomító?
Az elmúlt hetekben geopolitikai játszmák kellős közepén találta magát Szerbia – de a jelek szerint Belgrád későn ébredt, melynek következtében az amerikaiak és az oroszok energiapolitikai küzdelmében a magyar Molnak is oszthatnak lapokat. Szakértővel értékeljük a kialakult helyzetet.

