Árcsökkenés jöhet a kutakon, de csak az egyik üzemanyagnál

Szerdától a benzin nagykereskedelmi ára nem változik, a gázolaj ára viszont csökken bruttó 3 forinttal – adta hírül a Holtankoljak.hu.
A keddi átlagárak a következők szerint alakulnak (2025.12.09-én):
- 95-ös benzin: 567 forint/liter,
- gázolaj: 579 forint/liter.
És, ha már üzemanyag, ajánljuk cikkünket, amelyben megállapítottuk, hogy Vucic elnök elszámította magát, amikor semmit sem tett a legnagyobb szerb olajcégben, és azt vizsgáltuk, hogy tényleg magyar ellenőrzés alá kerülhet-e a legnagyobb szerb olajfinomító.
Az elmúlt hetekben geopolitikai játszmák kellős közepén találta magát Szerbia – de a jelek szerint Belgrád későn ébredt, melynek következtében az amerikaiak és az oroszok energiapolitikai küzdelmében a magyar Molnak is oszthatnak lapokat. Szakértővel értékeljük a kialakult helyzetet.