Árcsökkenés jöhet a kutakon, de csak az egyik üzemanyagnál

Szerdától a benzin nagykereskedelmi ára nem változik, a gázolaj ára viszont csökken bruttó 3 forinttal – adta hírül a Holtankoljak.hu.

A keddi átlagárak a következők szerint alakulnak (2025.12.09-én):

95-ös benzin: 567 forint/liter,

gázolaj: 579 forint/liter.

