Gazdaság

Ismét csúcsot döntött a forint

Mohos Márton / 24.hu
admin Papp Atilla
2025. 11. 05. 18:35
Mohos Márton / 24.hu

A szerdai esti órákban is tovább erősödött a forint. Hat óra után már 385,4-nél járt az euróval szemben, egy dollár pedig 336,5 forintot ért.

A forint mostani árfolyama az euróval szemben másfél éves csúcsot jelent.

Hétfőn a reggeli órákban egyszer már elérte azt a szintet a forint, sőt, a nap folyamán szűk kétéves csúcsot is produkált a hazai deviza.

A forint e heti jó teljesítményét főként az úgynevezett carry trade-ügyletek segítik, amelyet a régiós versenytársakhoz képesti magas kamatszint és az MNB óvatos monetáris politikája támogat.

A magyar fizetőeszköz nemcsak a vezető devizákkal szemben teljesít jól, hanem a régiós valutákhoz képest is folyamatosan erősödik.

(via Portfolio)

