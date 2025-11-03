forinteuródollárdeviza
Gazdaság

Egymás után dönti a csúcsokat a forint

Mohos Márton / 24.hu
24.hu
2025. 11. 03. 12:02
Mohos Márton / 24.hu

Felemás héten van túl a magyar deviza, amely az euróval szemben enyhe erősödést, míg a dollárral szemben gyengülést mutatott – írja a portfolio.hu. Az euróval szembeni forinterősödés egyelőre ma is folytatódik, a reggeli órákban előbb másfél, majd szűk kétéves csúcsot produkált a hazai deviza. A magyar fizetőeszköz a dollárral szemben is jól kezdte a hetet.

Mint írják, a forint jó teljesítményét főként az úgynevezett carry trade-ügyletek segítik, amelyet a régiós versenytársakhoz képesti magas kamatszint és az MNB óvatos monetáris politikája támogat. Hétfőn a piacok főként Amerikára figyelnek: a magyar idő szerint délután esedékes feldolgozóipari adatok megmozgathatják a kamatvárakozásokat és ezáltal a devizaárfolyamokat is.

Hétfő délben egy euró 387 forintot ért.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Jennifer Aniston megmutatta új párját az Instagramon
Életeket menthetett meg a hősies alkalmazott, amikor közbeavatkozott az angliai késelés során
Megvannak az idei Sztárbox-bajnokok: Kulcsár Edina és ifjabb Schóbert Norbi is győztek
Megfulladt huszonhét konténerbe zárt vadászkutya egy spanyol komphajón
„Apci, gyere!” – a Duchenne-szindrómával küzdő Kele szülei nem akarnak csodadokik és csodaterápiák után kutatni
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik