Egymás után dönti a csúcsokat a forint

Felemás héten van túl a magyar deviza, amely az euróval szemben enyhe erősödést, míg a dollárral szemben gyengülést mutatott – írja a portfolio.hu. Az euróval szembeni forinterősödés egyelőre ma is folytatódik, a reggeli órákban előbb másfél, majd szűk kétéves csúcsot produkált a hazai deviza. A magyar fizetőeszköz a dollárral szemben is jól kezdte a hetet.

Mint írják, a forint jó teljesítményét főként az úgynevezett carry trade-ügyletek segítik, amelyet a régiós versenytársakhoz képesti magas kamatszint és az MNB óvatos monetáris politikája támogat. Hétfőn a piacok főként Amerikára figyelnek: a magyar idő szerint délután esedékes feldolgozóipari adatok megmozgathatják a kamatvárakozásokat és ezáltal a devizaárfolyamokat is.

Hétfő délben egy euró 387 forintot ért.