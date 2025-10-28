Évi 1 millió forintos otthontámogatás közszolgáknak: megjelent a jogszabálytervezet

A Miniszterelnöki Kabinetiroda hétfőn este közzétett tervezete alapján megerősítést nyert, hogy célzottan a lakáshitelek tehermentesítésére és önerőként – akár az Otthon Start hitelhez is – használható fel az évi nettó 1 millió forintos otthontámogatási juttatás közszolgáknak, de születtek fontos kizárások is – írta a BiztosDöntés.hu. Mint írtuk, a kormány hétfői bejelentése alapján januárban startol el az új juttatás.

A tervezet szerint évi nettó 1 millió forintos juttatásra számíthatnak többek között:

Kormányzati, rendvédelmi, honvédelmi szervek dolgozói: Törzskönyvi jogi személynél munkaviszonyban állók, ideértve a hivatásos szolgálati jogviszonyban álló rendvédelmi és nemzetbiztonsági szervek tagjait, valamint a hivatásos vagy szerződéses katonákat.

Közszolgáltatási intézmények dolgozói: Felsőoktatási, köznevelési, szakképzési, szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti vagy egészségügyi intézménynél dolgozók, függetlenül a fenntartó típusától (például állami, egyházi, közérdekű vagyonkezelő alapítvány).

Egészségügyi szolgáltatók dolgozói: Egészségügyi dolgozók, praxisjoggal rendelkező háziorvosok, házi gyermekorvosok és alapellátást végző fogorvosok.

Egyéb kategóriák: Közfoglalkoztatottak, nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban állók , valamint polgármesterek és a képviselő-testület, illetve közgyűlés tagjai.

Fontos újdonság a portál szerint, hogy belevették a részmunkaidőben foglalkoztatottakat is, akik a támogatás – a teljes munkaidőre megállapított – arányos részére jogosultak. Valamint azok is jogosultak lesznek, akiknek már lejárt ugyan a próbaideje, de az adott adóév egészében még nem állt fenn a munkaviszonyuk. Ez esetben is arányosítják a támogatás összegét, és azok is kaphatnak támogatást, akik még kevesebb mint egy éve dolgoznak a jelenlegi munkahelyükön.

Külön kiemelték, kik nem jogosultak a támogatásra:

A miniszterelnök, a miniszter, az államtitkár.

Az önkéntes tartalékos katona (e jogviszonyára tekintettel).

Azok, akik kizárólag megbízási vagy vállalkozási szerződés keretében látnak el tevékenységet.

Akik az Szja tv. szerinti lakhatási támogatásban részesülnek.

Próbaidőn lévő foglalkoztatott nem jogosult a támogatásra.

Ha kíváncsi, mi mindenre fordítható a juttatás, illetve hogyan megy majd az igénylés, a részletekért kattintson.