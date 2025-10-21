Nagy pénzeket mozdított meg Orbán Viktor az éjjel

Orbán Viktor rendelete szerint a Központi Maradványelszámolási Alapból több mint 28 milliárd forintot átcsoportosítanak – idézi az mfor.hu a friss Magyar Közlönyt.

A legnagyobb összeget, közel 23,2 milliárdot a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium kapja, azzal a feltétellel, hogy el kell számolnia majd ezen összeg elköltéséről és vissza kell fizetnie. Ennek a pénznek a döntő részét, csaknem 19,7 milliárdot a tárca egyéb felhalmozású célú kiadásokra fordíthat, a többit, 3,6 milliárdot egyéb működési célokra.

Kap még 2 milliárdot a Miniszterelnöki Kabinetiroda is, kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos dologi kiadásokra.

Közel 1,5 milliárdot kap az Agrárminisztérium mezőgazdasági szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadásokra.

A kormányfő egyúttal a fenntarthatósági és modernizációs vasútifejlesztések-előirányzat részére biztosított 2 milliárd forint felhasználási határidejét kitolta, 2025. december 31-éről 2027. szeptember 30-ára.

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium a kormányhivatalok peres ügyeire biztosított kiadásokat legfeljebb közel 5,7 milliárd forinttal túllépheti.

Mi az a Központi Maradványelszámolási Alap?

A Központi Maradványelszámolási Alap egy olyan pénzügyi alap, amelyet a költségvetési maradványok – vagyis a minisztériumok, intézmények által az év végén fel nem használt költségvetési pénzek – összegyűjtésére és újraelosztására hoztak létre. Az alapból a miniszterelnök vagy a Pénzügyminisztérium döntése alapján újra lehet osztani pénzeket a következő évben — jellemzően gyorsan, parlamenti kontroll nélkül.