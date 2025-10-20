óbudai egyetemwindisch lászlószabó tímeaneumann jános egyetemért alapítvány
Újabb egyetemi alapítványt vizsgált a számvevőszék

Marjai János / 24.hu
admin Farkas György
2025. 10. 20. 14:04
Marjai János / 24.hu
Windisch László szerint nincs párhuzam a kecskeméti, illetve az óbudai egyetem vagyonkezelése között.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) kiemelt figyelmet fordít a közérdekű vagyonkezelő alapítványok gazdálkodási, vagyonmegőrző,  vagyongyarapító tevékenységére. Ennek keretében az elmúlt időben elemezte a Rudolf Kálmán Óbudai Egyetemért Alapítvány (RKÓE Alapítvány) — közzétételi kötelezettségeinek teljesítését.

Az elemzést az ÁSZ a közeljövőben nyilvánosságra hozza. Ezt válaszolta Windisch László elnök Szabó Tímeának. Az ÁSZ elnöke cáfolta az ellenzéki politikus felvetését, hogy a kecskeméti Neumann János Egyetemért Alapítvány és RKÓE Alapítvány befektetései között bármiféle hasonlóság lenne. Windisch László szerint lényeges eltérés, hogy a kecskeméti egyetem fenntartója

a rendeltetési céltól eltérően a vagyonjuttatásból rendelkezésre álló likvid pénzeszközeit, összesen 127,5 milliárd forintot vállalati kötvénybe fektetett.

Ezzel szemben a Rudolf Kálmán Óbudai Egyetemért Alapítvány a magántőkealapokat nem létrehozta, az azokhoz kapcsolódó befektetési jegyeket vagyonjuttatásként kapta, így nem volt  döntési jogköre sem a befektetési jegyek kibocsátását, sem azok hozamát illetően. Az ÁSZ-elnök szerint

az általánosságban rögzítendő, hogy az állami gazdaságfejlesztési programok keretében kibocsátott befektetési jegyek esetében nem feltétlenül és kizárólag a magas hozamkikötés lehet az elsődleges szempont.

Végezetül tájékoztatta Szabó Tímeát, hogy az óbudai egyetem fenntartója honlapján hozzáférhető Befektetési Szabályzat a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról (KEKVA) szóló törvénynek megfelelően rögzíti az alapítványi vagyon befektetésére vonatkozó alapelveket, a befektetések tekintetében alkalmazandó döntéshozatali módot.

Mindössze három százalékos elvárt éves hozam illeti meg a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítványt több mint 136 milliárd forint névértékű, különböző magántőkealapokban tartott vagyona után – tudta meg lapunk. Egy nappal a 24.hu által indított adatperben kitűzött bírósági tárgyalás előtt árulta el az alapítvány, hogy mekkora hozamok járnak neki.

136 milliárd forintja után mindössze 3 százalékos hozamot kap az egyetemi alapítvány
Ráadásul több befektetés után csak húsz év után kaphatja meg a hozamokat.

