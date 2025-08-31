Iskolakezdés előtt egy nappal Karácsony értékelte a nyári felújításokat

Az iskolakezdés előtt egy nappal videóval jelentkezett Karácsony Gergely, hogy beszámoljon arról, mit sikerült elvégeznie a fővárosi önkormányzatnak a nyári vakációra betervezett felújításokból.

A főpolgármester „ráncfelvarrásként” jellemezte a nyári felújításokat, egyúttal köszönetet mondott a budapestieknek, hogy elviselték a munkálatokkal járó kellemetlenségeket.

A szokásokhoz híven ezen a nyáron is városszerte több helyen párhuzamosan zajlottak a munkálatok, mivel a főváros célja az volt, hogy a lehető legtöbb feladat befejeződjön az iskolakezdésre.

Számokban összegezve:

a Budapest Közút közel 4000 kátyút javított ki összesen 3600 négyzetméteren,

és több mint 42 ezer négyzetméteren végzett nagyfelületű aszfaltozást.

A nyáron 313 zebrát tett rendbe és összesen 23 ezer négyzetméteren festette újra a burkolati jeleket.

Több helyen biztonságosabbá vált a bringázás: a Bajcsy-Zsilinszky úton 200 méter, a Hősök terénél 150 méternyi új kerékpársáv került kialakításra.

Megfeszített munka zajlott a hidakon is: javításokra került sor az Árpád hídon, a Rákóczi hídon és a Gubacsi hídon is.

Néhány helyszínen azonban az iskolakezdésre nem sikerült befejezni a munkálatokat:

jelenleg is tart a felújítás a Flórián téri felüljárónál, ahol a bontáskor derült ki, hogy a vártnál rosszabb állapotban van. A tervezett határidő emiatt elhúzódik,

emellett a Mozaik utcai felüljárón is dolgoznak még a szakemberek.

A nyáron 11 új, alacsonypadlós és klímás CAF villamos állt forgalomba Budapesten, de folyamatosan érkeznek a további járművek. Szintén folyamatos a buszok cseréje, jelenleg 25 új Mercedes busz állt forgalomba, de a következő hónapokban még több tucatnyi elöregedett buszt cseréje történik meg.

A BKV is készült az őszre: megújultak a vágányok a Jászai és a Nyugati között, de dolgoztak a szakemberek a Karinthy Frigyes úti, a Széll Kálmán téri és a Vörösvári út végállomásokon is. Szintén a nyári munkálatok köz tartozott a néhány megállót érintő burkolatjavítás (például az Orczy téri átjáró, a Nagyvárad téri átjáró, az Astoria útátjáró, valamint vágány- vagy síncserékre is sor került a Dréher Antal útnál, a Kútvölgyi útnál, továbbá a Németvölgyi út egy-egy szakaszán.

Nemcsak felszínen zajlott munka: a Fővárosi Vízművek az elmúlt hónapokban közel másfél kilométernyi vízvezetéket újított fel, és csaknem kétezer hibát javított ki.

Közben a FŐTÁV megkezdte a felkészülést a fűtési szezonra, már májusban nekilátott a nélkülözhetetlen fejlesztéseknek és karbantartásoknak, amelyek szükségesek a távhőrendszer folyamatos, biztonságos és energiahatékony működéséhez.

A Budapest Közművek nagyjából 3 milliárd forint értékben végzett korszerűsítéseket Budapest 13 kerületében.