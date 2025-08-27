Betiltaná az EU, a magyar kormány mégis most vett először orosz LNG-t

A mennyiség jelképes, kísérleti: visszagázosítva körülbelül 35 ezer köbméter, összesen 3,7 millió forintért, köbméterenként 109 forintért, a viszonyítási alapul szolgáló holland tőzsde szintjénél olcsóbban. (A lap becslését köbméterenként 34 megajoule-os fűtőértéken végezte.)

Egy más szempontú adatlekérés pedig arról tanúskodik, hogy Magyarország júniusban hirtelen dömpingszerű LNG-vásárlásba kezdett. Így az oroszokon kívül a belgáktól 159 ezer, a lengyelektől 51 ezer, a németektől pedig 39 ezer köbméter érkezhetett.

Az átlagár (az értelmezhetetlen német adaton túl) 107 forint lehet. A kormánypropaganda akár szövetségi rendszereink ellenében is hangoztatott állítását, miszerint az orosz lenne a legolcsóbb gáz, árnyalja, hogy a belga tarifa alacsonyabb, 104 forint.

Júniusban Magyarország 663 millió köbméter vezetékes orosz gázt vásárolt, köbméterenként 135 forintért. A díj gyakorlatilag megegyezett a viszonyítási alapul szolgáló, TTF nevű holland tőzsde két hónappal korábbi, vagyis áprilisi szintjével. Bár ez önmagában még nem rossz arány, a helyzet mégis romlik. Oroszország ugyanis áprilisban még különleges, 12 százalékos kedvezményt adott a tőzsdéhez képest, amely érték májusban 5 százalékra apadt. Mivel az orosz ár általában meghaladja az irányadó nyugati tőzsde szintjén, a jelek szerint a Kreml leghűségesebb uniós vásárlójának számító Magyarország áprilisi kedvezménye tiszavirág-életűnek bizonyult.

663 millió köbméterével újfent Magyarország számított a legnagyobb oroszgáz-vásárlónak az EU-ban. A 11 uniós-orosz államközi gázügyletet tartalmazó listán Magyarország 135 forintos díja a harmadik legmagasabb. Vlagyimir Putyin ceruzája csak a szlovákok és a hollandok számára fogott vastagabban.

Az egyéb uniós vevők számára tehát Moszkva rendre olcsóbban adja a fűtőanyagot, mint Magyarországnak.

Az Unió hamarosan megálljt parancsolna az orosz gáznak

Mint lapunk korábban megírta, a meglévő hosszú távú gázvásárlási szerződések alapján 2027 végéig az Európai Bizottság megtiltja az orosz vezetékes gáz és cseppfolyósított földgáz behozatalát. Ezzel a meglévő orosz eredetű gázimport kétharmada eshet ki a rendszerből.

Az új szerződések és a meglévő azonnali (spot) szerződések alapján 2025 végétől tiltják meg az orosz gáz behozatalát. Ezzel a meglévő orosz eredetű uniós gázimport mintegy egyharmadát lehet kiiktatni.