120 millióért keres autójavítót a Sándor-palota

A Sándor-palota maximum 3 éves, 120 millió forint értékű keretszerződést kötne egy autójavító céggel – írja az Átlátszó a most kiírt tender alapján. A nyertesnek egyelőre 49 kocsit kellene karbantartania, javítania, vizsgáztatnia.

Ez a szám ugyanakkor változhat, a kiírásban hangsúlyozták is, hogy az autóflotta mennyisége, összetétele is változhat a keretszerződés teljesítése alatt, az ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt a tényleges szükségleteknek megfelelően +20 százalékkal eltérhet a felhívásban megjelölt mennyiségtől.

Sulyok Tamás államfő hivatala a keretösszeg 50 százalékára vállal lehívási kötelezettséget. Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerbe feltöltött dokumentumok szerint jelenleg ezekre az autókra vonatkoznának a feladatok:

7 db Volkswagen Multivan/Carawelle,

5 dd Volkswagen ID4,

4 db Volkswagen T-Roc,

1 db Volkswagen Caddy,

3 db Volkswagen eGolf,

1 db Volkswagen Tiguan,

2 db AUDI,

17 db Skoda SuperB,

7 db Skoda Octavia,

1 db Skoda Kodiaq,

1 db Skoda Yeti.

A pályázó cégnek komoly műhelykapacitással kell rendelkeznie. Jelentkezni szeptember 23-ig lehet. A 444.hu korábban azt írta, hogy Sulyok Tamás érkezésekor a Sándor-palota több autót is eladott, majd vett néhány újat. Eddig nagyjából 80 milliót költöttek vásárlására, míg Novák Katalin 2022-es beiktatása után 185 millió forintot.