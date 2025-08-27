gépjárműjavításközbeszerzési eljárásnovák katalin
120 millióért keres autójavítót a Sándor-palota

Szajki Bálint / 24.hu
2025. 08. 27. 13:00
Egyelőre 49 kocsit kellene karbantartani.

A Sándor-palota maximum 3 éves, 120 millió forint értékű keretszerződést kötne egy autójavító céggel – írja az Átlátszó a most kiírt tender alapján. A nyertesnek egyelőre 49 kocsit kellene karbantartania, javítania, vizsgáztatnia.

Ez a szám ugyanakkor változhat, a kiírásban hangsúlyozták is, hogy az autóflotta mennyisége, összetétele is változhat a keretszerződés teljesítése alatt, az ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt a tényleges szükségleteknek megfelelően +20 százalékkal eltérhet a felhívásban megjelölt mennyiségtől.

Sulyok Tamás államfő hivatala a keretösszeg 50 százalékára vállal lehívási kötelezettséget. Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerbe feltöltött dokumentumok szerint jelenleg ezekre az autókra vonatkoznának a feladatok:

  • 7 db Volkswagen Multivan/Carawelle,
  • 5 dd Volkswagen ID4,
  • 4 db Volkswagen T-Roc,
  • 1 db Volkswagen Caddy,
  • 3 db Volkswagen eGolf,
  • 1 db Volkswagen Tiguan,
  • 2 db AUDI,
  • 17 db Skoda SuperB,
  • 7 db Skoda Octavia,
  • 1 db Skoda Kodiaq,
  • 1 db Skoda Yeti.

A pályázó cégnek komoly műhelykapacitással kell rendelkeznie. Jelentkezni szeptember 23-ig lehet. A 444.hu korábban azt írta, hogy Sulyok Tamás érkezésekor a Sándor-palota több autót is eladott, majd vett néhány újat. Eddig nagyjából 80 milliót költöttek vásárlására, míg Novák Katalin 2022-es beiktatása után 185 millió forintot.

