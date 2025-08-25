Példa nélküli hitelt adott Mészáros Lőrinc bankja a Fidesz szélsőjobboldali spanyol szövetségesének

Spanyolország legnagyobb összegű kampánykölcsönét nyújtotta a magyar MBH Bank a Fidesz szövetségesének – erről írt a spanyol InfoLibre portál, amelyet a Forbes foglalt össze. A cikkre először Panyi Szabolcs újságíró hívta fel a figyelmet.

A Vox az elmúlt két évben összesen 13,5 millió eurónyi kampányhitelt vett fel a Mészáros Lőrinc és – egy cégen keresztül – a magyar állam tulajdonában álló MBH Banktól, ami jóval drágábbnak bizonyult, mint a spanyol bankok által kínált konstrukciók.

A párt 2023-ban 6,5 millió eurót kapott a parlamenti választásokra, majd 2024 tavaszán újabb 7 milliót az európai parlamenti kampányra, mindkettőt 11 százalékos kamattal. Ez jóval meghaladta a spanyol nagy pártok, a PP és a PSOE 3,5–4 milliós, 5,25–6,69 százalékos kamatozású kölcsöneit, de a Junts 7,79 százalékos hitelénél is drágább volt.

A magas kamat részben a magyar alapkamat miatt alakult így: 2023 júniusában még 13 százalékon állt, bár 2024 tavaszára 8,25 százalékra mérséklődött, az MBH mégis változatlan feltételekkel adott újabb hitelt. Az MBH-kölcsönök így nemcsak a legnagyobb kampányhitelek voltak Spanyolországban az adott években, hanem abban is egyedülállónak számítottak, hogy egy külföldi bank nyújtotta őket egy pártnak.

A Vox ezzel eltért a spanyol gyakorlattól, miszerint a nagy pártok inkább több kisebb hazai bankhitelt vesznek fel, míg más formációk – például a Sumar, a Podemos vagy a Bildu – egyáltalán nem támaszkodnak ilyen forrásokra. Peppa Millán, a Vox egyik szóvivője 2024 őszén azzal indokolta az MBH-hitel felvételét, hogy a spanyol bankok nem akartak hitelezni a pártnak, a cikk azonban megjegyzi, hogy a Vox a 2023-as önkormányzati választásokra a BBVA-tól és a Santandertől is kapott egy-egy hitelt 1,83 millió és 795 ezer euró értékben.

A spanyol Számvevőszék korábban már több mint egymillió euróra büntette a Voxot tiltott adományok miatt, de a magyar MBH Banktól felvett hitelek ügyében nem indított vizsgálatot, mert indoklásuk szerint nem tudták igazolni, hogy az MBH-ban van-e állami tulajdon, noha a Budapesti Értéktőzsde adatai szerint a bank 20,01 százalékos részesedését egy teljesen állami cég, a Corvinus BHG Zrt. birtokolja.

Az InfoLibre szerint a tétovázás oka inkább az lehet, hogy a spanyol törvény szövege nem egyértelmű: a pártok „semmilyen formában” nem fogadhatnak el támogatást külföldi kormányoktól vagy azokhoz kötődő szervezetektől, az azonban vitatott, hogy a hitelek ide sorolhatók-e. Egyes jogászok szerint a kölcsön is finanszírozás, mások szerint a tilalom inkább az adományokra vonatkozik.

A spanyol Korrupcióellenes Ügyészség úgy vélte, a hitel nem tiltott támogatásnak minősült, hanem üzleti tranzakciónak, ezért nem indult nyomozás. A magyar Legfőbb Ügyészség ugyan vizsgálódott, de arra jutott, hogy mivel a Vox visszafizette a tőkét és több mint egymillió euró kamatot, a konstrukció valódi kölcsönnek számít, nem tiltott adománynak.

Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára 2024 őszén azt állította, hogy a magyar kormány nem tudott a Voxnak nyújtott kölcsönről. Nem ez volt ugyanakkor az egyetlen olyan eset, amikor az MBH politikai célokra adott külföldre hitelt: a francia szélsőjobbos Marine Le Pen néhány évvel ezelőtt a (sikertelen) elnöki kampányára kért 11 millió eurós hitelt.