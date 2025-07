Újabb nagy könnyítést jelentett be a kormány a 3 százalékos lakáshiteleknél

Újabb részletek derültek ki a szeptember 1-jén induló, 3 százalékos kamatozású Otthon Start lakáshitelekkel kapcsolatosan. Sajátos módon Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Panyi Miklós államtitkár videóbeszélgetéséből tudhattunk meg új elemeket a programról, amit a Portfólió szúrt ki.

Ebben Panyi az alábbi újdonságokat ismertette:

a jogosultság megléténél azt vizsgálják, hogy az illető rendelkezik-e az igényléskor, illetve az ezt megelőző 10 évben lakástulajdonnal,

aki 15 millió forint érték alatti ingatlannal rendelkezik, azt beengedik a programba.

Eredetileg ugyanis a saját ingatlan kizáró ok volt, a programban az eredeti elképzelések szerint az első lakáshoz való hozzájutást támogatták volna a kedvezményes kamatozású hitellel. Ezt a múlt héten már annyiban finomították, hogy az ötvenszázalékos tulajdonrész nem kizáró ok, akinek feles tulajdonjoga van, az igényelheti a hitelt, ezt a kormányinfón jelentette be Gulyás.

A 3 százalékos, akár 25 éves futamidejű hitelből lakást legfeljebb 100 millió, házat pedig 150 millió forintért lehet venni. A havi törlesztőrészletekről és további részletekről itt írtunk: