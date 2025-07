Otthon Start lakáshitel: duplázódhat az első lakást vásárló fiatalok száma

A munkaerőpiacon is változást hozhat az első lakás vásárlását elősegítő Otthon Start program, amelynek indulását követően felértékelődhet a már jelenleg is elérhető 150 ezer forintos lakhatási támogatás. Ősztől kezdve, legalább 30–40 ezer fiatal kapcsolódhat be a lakáspiaci körforgásba – derül ki az ingatlan.com friss összeállításából. Az ingatlanhirdetési portál azt is kiszámolta, hogy a fiatalok nettó átlagjövedelméből mekkora hitel finanszírozható az otthon start program keretében.

Szeptembertől kezdődő 12 hónapban legalább 60–70 ezer fiatal vághat bele az első lakása megvásárlásába. A KSH adatai alapján a 18–35 éves korosztály 2020–2023 között évente 30–43 ezer ingatlanvásárlást bonyolított. Ez a szám tehát a portál szakértői szerint megduplázódhat a lakáspiacról az elmúlt tíz évben kiszorult első vásárlók visszatérésével.

A fiatalok átlagfizetése a hitelkeret túlnyomó részére elég

2025 első negyedévében a KSH adatai szerint a 20–29 éves korcsoport havi nettó átlagkeresete 415 ezer forint, a 30–39 éves korosztályé pedig 489 ezer. Ekkora fizetésből pedig a jelenlegi adósságfékszabályok alapján átlagosan 40,8–50 milliós hitelt lehet felvenni. A programban előírt 10 százalékos önerővel számolva, 44,8–55,6 millió forintos ingatlanok finanszírozható a fiatalabb korosztály átlagfizetéseiből. Ebből az összegből már Budapesten is kijön egy 34–43 négyzetméteres garzonlakás.

Az Otthon Start hitel 50 millió forintos maximumát várhatóan havi 476 ezer forintos nettó keresettel lehet kihasználni, ami kevesebb, mint a 30–39 éves korosztály havi nettó átlagfizetése.

„Az első lakásvásárlók komoly mozgásokat és változásokat indíthatnak be nem csak a lakáspiacon, de a munkaerőpiacon is. Mivel a fiatalabb korosztály nettó átlagfizetésével szinte a hitelkeret túlnyomó része kihasználható lesz, ezért a legszűkebb keresztmetszetet az önrész jelenti majd a lakáspiacra belépők számára. Ebben viszont a szülők még úgy is segítséget tudnak nyújtani a fiataloknak, hogyha nem rendelkeznek készpénzzel, csak ingatlantulajdonnal. Pótfedezetként ugyanis a szülők ingatlana is bevonható a hitelügyletbe, amivel az önrész összege minimálisra szorítható.” – fogalmazott a a portál vezető gazdasági szakértője, Balogh László.

A lakhatási támogatás a munkáltatónak és a munkavállalónak is jó lehet

Bár a jelenlegi, azaz a meglévő bért nem lehet kiváltani lakhatási támogatással, a fizetésemelés során viszont megoldást jelenthet. Ha valaki a munkahelyén új munkakörbe kerül, akkor a meglévő fizetésének egy részét is kiválthatják lakhatási támogatással. Szintén be tudják építeni a támogatást a fizetésükbe a fiatalok, ha munkahelyet váltanak. “Így könnyen lehet, hogy azok a munkáltatók, akik nem adnak ilyen támogatást az amúgy első lakásvásárlást tervező fiataloknak, versenyhátrányba kerülhetnek” – tette hozzá a szakember. A lakhatási támogatás csak 35 év alattiaknak adható, de ez még így is 1,2 millió munkavállalót jelent a KSH 2025 első negyedéves adatai alapján, ami az alkalmazásban állók közül minden negyedik embert érint.

“A maximum 150 ezer forintos lakhatási támogatás kedvező feltételeket teremthet az első lakásuk megvásárlását tervező. legfeljebb 35 éves fiatalok számára. Ez a munkáltatóknak és munkavállalóknak egyaránt kedvező támogatás, de csak tavaly decemberben lépett érvénybe, így még nem alkalmazzák tömegesen. 2026-tól a munkáltatók közül is többen élhetnek vele, mivel ez nekik is jó lehetőség. Ha az eredetileg betervezett fizetésemelésnél 10 százalékkal nagyobb összeget adnak lakhatási támogatás formájában a munkáltatók, akkor is 25 százalékkal csökken a bérköltségük az eredeti állapothoz képest. A lakhatási támogatás ugyanis béren kívüli juttatásként kedvező feltételekkel adózik a munkáltatói oldalon, a munkavállalók részéről pedig adómentes” – fejtette ki Balogh László.

Hétfőn derült ki, hogy a tervek szerint az új, 3 százalékos kamatozású hitelt csak meghatározott ideig lehet majd igénybe venni. Új infó az is, hogy figyelembe veszik majd azt is, ha valaki már rendelkezik ingatlannal, de annak mérete nem megfelelő méretű vagy az nem a lakhatást szolgálja. Ha fel szeretné venni a legfeljebb 50 millió forintos hitelt, ezzel is számoljon.