Nagyot csökkennek az üzemanyagárak júliustól

Július 1-én, kedden jelentős mértékben csökkennek tovább a nagykereskedelmi árak a kutakon – tette közzé a portál. A benzinért bruttó 7, a gázolajért bruttó 8 forinttal kell majd várhatóan kevesebbet fizetnünk a töltőállomásokon.

Hétfőn még az alábbi átlagárakkal találkozhatunk a kutakon:

95-ös benzin: 594 forint/liter,

gázolaj: 597 forint/liter.

Mint lapunk megírta, az üzemanyag-áresés hátterében az áll, hogy Donald Trump amerikai elnök a múlt héten tűzszüneti megállapodást jelentett be Izrael és Irán között, miután egyeztetett Benjamin Netanjahu izraeli kormányfővel, valamint katari közvetítéssel az iráni miniszterelnökkel is. A konfliktus miatt ezt megelőzően érezhetően megemelkedett a kőolaj világpiaci ára, és a hazai nagykereskedelmi ár is nőtt, valamint a magyar kutakon 600 forint körüli árakra lehetett számítani átlagban. A fegyvernyugvás azonban áresést hozott a nemzetközi energiapiacokon.