Szijjártó Péter új energetikai beruházásról állapodott meg Törökországgal

Új gázerőmű építéséről és két hazai kőolaj- és földgázmező feltárásáról és kitermeléséről született megállapodás Magyarország és Törökország között – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (MTI). A tárcavezető a török energiaügyi miniszterrel, Alparslan Bayraktarral közös sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy a két ország stratégiai együttműködése újabb fontos mérföldkőhöz érkezett, újabb közös sikertörténetnek lehet mindenki a szemtanúja, ugyanis

jelentős török beruházásról állapodtak meg a felek a magyar energiagazdaságban.

Aláhúzta, hogy Kelet-Magyarországon hatalmas beruházások zajlanak, amelyek nyomán nagy gyárak kezdik meg hamarosan a működésüket. A biztos energiaellátás megteremtése kulcskérdés, ezért gázerőművek építéséről született döntés, amelyek közül az egyik legnagyobbat több mint 500 milliárd forintos beruházással egy török vállalat építi meg olasz partnerével együtt Tiszaújvárosban egy frissen aláírt megállapodás értelmében.

Emellett koncessziós szerződést írtak alá két új magyarországi kőolaj- és földgázmező feltárásáról és kitermeléséről Tamási és Buzsák térségében – a Mol és a TPAO létrehozta a közös vállalatát is ennek céljából.

„A TPAO mintegy hatmilliárd forintnyi beruházást hajt végre, és ennek a beruházásnak, a Mol és a TPAO együttműködésének köszönhetően a jövőben Magyarország kőolajszükségletének egy nagyobb részét tudjuk majd belső kitermelésből biztosítani, mint eddig” – jelentette ki. Illetve arra emlékeztetett, hogy a Molnak és a TPAO-nak nem ez az első együttműködése, ugyanis tíz éve már, hogy Oroszországban egy közös földgázmezőt üzemeltetnek, és Azerbajdzsánban is hosszú távú együttműködés van a két vállalat között. „Ezért a mai megállapodás a kezdetét jelenti annak is, hogy nemcsak Magyarországon, hanem harmadik országokban is közös kőolaj-kitermelési terveket dolgoznak ki, ezáltal a Mol regionális szerepe tovább növekszik” – hangsúlyozta.

A miniszter kiemelte, hogy jelenleg, a veszélyek korában, az energiaellátás biztonságát számos súlyos kihívás éri, az utóbbi időszakban több tranzitútvonalat elvágtak, energetikai szankciókat rendeltek el, támadások érték az energiainfrastruktúrát, illetve az elmúlt napokban két nyugat-európai ország is áram nélkül maradt. „Mindezek a szomorú és nehéz folyamatok felértékelik Magyarország és Törökország együttműködését az energiaellátás terén. Itt az elmúlt években óriási sikereket értünk el, és a mai napon egy újabb nagy sikertörténet kezdődik” – fogalmazott. Majd rámutatott, hogy mára hazánk energiaellátásának biztonsága nem létezik Törökország nélkül, a Török Áramlat vezetéken keresztül napi több mint húszmillió köbméternyi gáz érkezik, az idei évben a mennyiség máris megközelítette a 2,5 milliárd köbmétert, ami a tavaly rekordévnél is magasabb adat. „Hogyha anno nem építettük volna meg közösen a Török Áramlat vezetéket, akkor ma az ukrán tranzit elvágása miatt nagy bajban lennénk. Ehelyett, mivel a bátor döntéseket meghoztuk, továbbra is biztos lábakon áll a gázellátásunk, és a rezsicsökkentés eredményeit is fenn tudjuk tartani” – tudatta.