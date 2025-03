Népszava: hatalmas veszteséget szenvedett el a MOHU

Egyes elemzők szerint tavaly akár több tíz milliárd forintos veszteséget is elszenvedhetett az országos hulladékgazdálkodást 2023-ban átvevő MOHU. Anyavállalatuk, a Mol 2024-es gyorsjelentése szerint a „körforgásos gazdasági”, vagyis hulladékos tevékenység mínusz 33 milliárdos üzleti eredményt ért el. Az ág jelentős hányadát kitevő MOHU vesztesége akár ezt is meghaladhatta – olvasható a lapban.

A hiány elsődleges forrása a lakossági szilárdhulladék-elszállítás lehet. A társaság korábbi közlése szerint ezt úgy kell kigazdálkodniuk, hogy forrásként nem vonhatja be a „gyártói felelősségi” körbe tartozó termékek – mint például a csomagolások, az elektronikai hulladékok vagy a gumiabroncsok – begyűjtésére-előkezelésére kapott úgynevezett EPR-díjbevételt. Ugyanez áll a hasonló elszámolású, DRS-nek nevezett palackvisszaváltásra is. A hiány befoltozására bevételük származik a lakossági hulladék hasznosításából, de jelentős támasz lehet a Mol által nyújtott anyavállalati hitel is.

Korábban a MOHU-nál arra is utaltak, hogy a veszteségek ellenére előbb-utóbb nyilván nyereségbe kell fordulniuk. Elemzők szerint a közeljövőben akár a kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti (EBITDA-) eredmény is pozitívba fordulhat. A cég első, 2023-as, tört évében elért nyereséget szintén széles körű bírálatok érték, profitfelhalmozással vádolva a számos forráshoz hozzáférő vállalkozást. Később ezt az üzletkezdéssel járó becslési bizonytalanságokkal indokolták,

így a tevékenység valós pénzügyi viszonyait sokkal inkább a tavalyi veszteség jelképezi.

A tavaly elindított palackvisszaváltást komoly sikerként könyvelik el. Eddig a rendszer révén Magyarországon 1,4 milliárd palackot váltottak vissza, ami másodpercenként több mint száz darabot és 70 százalékos visszagyűjtést jelent. A kiskereskedelmi hálózatokba telepített, körülbelül 3700 automata mellett 1500 kézi visszavételi ponttal is szerződtek. Bár a lakosság a jelek szerint – a sorbanállástól a kistelepülések gyér ellátottságáig – alkalmazkodott a palackok visszajuttatásával járó esetleges kényelmetlenségekhez, a MOHU-nál állítólag továbbra is várják a visszaváltásra vállalkozókat.

A lap értesüléseit a MOHU-nál nem kívánták kommentálni.