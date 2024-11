Sajtóhírek szerint Lengyelországban államosítják a Dunaferrhez hasonlóan lehetetlen helyzetbe került kohászati társaságot – írta az Atv.hu. Arra utaltak, amit a HVG írt arról, hogy lengyel kormány államosítással mentené meg a csőd szélére került czestochowai kohászati társaságot, amelynek indiai tulajdonosa, a Liberty Steel – hasonlóan a Dunaferrhez – nem tudta teljesíteni vállalásait. A beszámoló szerint Lengyelországban az állami Weglokoks cég négy hónapra kibérelte a kohót, és már megkezdte az acélmű újraindítását. Az elmaradt béreket kifizették, és elbocsátásokat nem terveznek.

Dunaújváros polgármestere a napokban már jelezte, azt szeretné, ha a kormány betartaná korábban tett vállalását, és államosítaná, újraindítaná a céget. A hvg cikke kapcsán pedig azt posztolta,

Mi sem kérünk mást, mint azt, amit a lengyelek megtettek. Bízom benne, hogy a jó példa ragadós lesz és megfogadja azt a magyar kormány is, már csak azért is, mert korábban többször is megígérte az állami kézbevételt.