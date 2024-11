Magyarországnak is fájhatnak a Gazprombankra kivetett új amerikai szankciók

“Miközben szövetségesei és partnerei mindent megtesznek azért, hogy leváljanak az orosz energiáról, Magyarország továbbra is emeli a tétet – ez gyakorlatilag az összes Magyarországhoz hasonló szomszédos országgal szembemegy” – írta David Pressman amerikai nagykövet az X-en, miután az amerikai külügyminisztérium és pénzügyminisztérium csütörtökön közölte, hogy az USA szankciókat vetett ki immár a Gazprombank ellen is.

A szankciós csomag számos orosz pénzügyi céget érint, de a Gazprombank azért kiemelten fontos, mert az orosz földgázt a Gazprom szállítja Magyarországnak, ami az elszámolásait a részben a tulajdonában lévő bankon keresztül bonyolítja, írja a hvg.hu.

Szijjártó Péter a Facebook-oldalán csütörtökön posztolt is arról, hogy a kormány jogászai vizsgálják a helyzetet. Szükség esetén konzultálunk a földgázt szállító orosz vállalattal. Hazánk energiaellátását biztosítani fogjuk a jövőben is, függetlenül mindenfajta külső nyomástól vagy beavatkozási kísérlettől” – írta a külgazdasági és külügyminiszter.

A szankciók bejelentése is hozzájárulhatott ahhoz, hogy a forint árfolyama csütörtökön kétéves mélypontra került a dollárral szemben, írja a lap.

Az amerikai pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint a Külföldi Vagyonok Ellenőrzésének Irodája (Office of Foreign Assets Control – OFAC) intézkedése érinti a Gazprombankot és külföldi leányvállalatait, egyebek mellett a 100 százalékban tulajdonolt hongkongi, ciprusi, luxemburgi, svájci és dél-afrikai intézményeit. A szankciók olyan pénzügyi vállalkozásokra is vonatkoznak, amelyekben 50 százaléknál nagyobb tulajdoni hányaddal rendelkezik az orosz bank.

Az USA további 50 kis és közepes orosz bankot is sújt a büntetőcsomaggal, hogy tovább korlátozza Oroszország hozzáférését a nemzetközi pénzügyi rendszerhez. Az intézkedés 118 magánszemélyre is kiterjed, köztük pénzügyi intézmények vezetőségi tagjaira, és az orosz központi bank elnökére, Elvira Nabiullinára és helyettesére, Olga Szkorobogatovára is.

Az amerikai kormány figyelmeztetett, hogy hasonló büntetést kockáztatnak azok a külföldi pénzügyi intézmények, amelyek csatlakoznak az orosz pénzügyi közvetítő rendszerhez.

A Biden-kormány a ciklus végéhez közeledve keményen fokozza a nyomást az Ukrajna ellen háborúzó Oroszországgal szemben, ezek a szankciók is valószínűleg ebbe az erőfeszítésbe illeszkednek.