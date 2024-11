Nők40 nyugdíj: bekavarhat az ápolási díjas időszak

A Nők40 nyugdíj lényege, hogy már 40 év jogosító idővel is elmehetnek nyugdíjba a nők, akkor is, ha még nem töltötték be a 65. életévüket. Ilyen lehetőség a férfiaknál nincs. A jogosultsági idő pedig nem azonos a szolgálati idővel – a jogosultsági idő szűkebb fogalom, mint a szolgálati idő. Az Adó.hu most azt vizsgálta meg, hogy az ápolási díj időszaka mikor számíthat be a jogosultsági időbe és mikor nem.

Először végigvették, mi számít bele a jogosultsági időbe – a keresőtevékenység időszaka (fő szabályként legalább 32 év) és a gyermekneveléssel töltött idő (fő szabályként maximum 8 év), illetve, hogy mikor lehet eltérni a fő szabálytól a gyermekneveléssel töltött idő javára (súlyosan fogyatékos gyermek, illetve ötnél több gyermek nevelése esetén).

Aztán ismertették, melyek azok a szolgálati idők, amelyek nem számítanak jogosító időnek a Nők40-nél – az álláskeresési (munkanélküli) ellátás, a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányok ideje, a passzív táppénz és a megállapodás alapján járulékfizetéssel szerzett szolgálati idő. Azt is hangsúlyozták, hogy ezek a jogosultsági időnek nem minősülő szolgálati idők nem vesznek el, mert a nyugdíj összegénél figyelembe veszik ezeket.

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló hozzátartozó otthoni ápolása esetén vehető igénybe. Az ápolási díjjal kapcsolatban az a helyzet, hogy folyósításának időtartama szolgálati időnek számít, ha az előírt nyugdíjjárulékot megfizették. Viszont a NŐK40-nél csak az az ápolási díjas időtartam lehet jogosultsági idő, amelyet súlyosan fogyatékos, vér szerinti vagy örökbefogadott gyermekére tekintettel kapott az anya.

Tehát a többi hozzátartozó, például az idős szülő ápolása miatt igénybe vett ápolási díj időtartama nem jogosultsági idő a Nők40 nyugdíjnál (bár szolgálati időként beszámíthat). Cikkükben példán keresztül is érzékeltetik, mit jelenthet ez a gyakorlatban, ha, mondjuk, a Nők40-nel nyugdíjba menni szándékozó az édesanyját ápolva volt ápolási díjon.

Mint írtuk, a kormány nem tervezi kivezetni vagy szigorítani a Nők40 nyugdíjat.