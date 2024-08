Az MNB szerint növelni fogja az inflációt, hogy megemelték a banki tranzakciós illetékeket

A kormány döntése miatt augusztustól a korábbi 0,3 százalék helyett már 0,45 százalékra emelkedik a banki tranzakciós díj. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) szerint

az átutalási illetékek emelése az idén 0,1, jövőre pedig 0,2-0,3 százalékkal növelheti meg az átlagos éves inflációt,

írja a Bank360 közleménye.

A tranzakciók esetében az illetékmentes összeghatár 20 ezerről 50 ezerre nőtt, de az illeték maximumát is 10 ezerről 20 ezer forintra emelték. A készpénzfelvételnél 0,6 százalék helyett 0,9 lett az az illeték. Októbertől pedig az olyan átutalásoknál, ahol pénznemváltás is történik, kiegészítő illetéket is fizetni kell.

A tranzakciós illetéket a bankoknak kell fizetniük, de eddig egyszerűen áthárították az ügyfelekre. Jelenleg viszont csak vállalkozásokra terhelhetik rá, a kormány az év végéig teljes díj- és jutalékstopot vezetett be a lakossági ügyfeleknél. A bankszámlát vezető magánszemélyekre jelen állás szerint 2025-től terhelhetik rá az emelt illetékeket.

Matolcsy Györgyöt, az MNB elnökét az MSZP-s Tóth Bertalan kérdezte arról, mennyivel növeli az inflációt a kormány lépése. Azt válaszolták, hogy a tranzakciós illetékek emelkedése két csatornán keresztül gyűrűzhet be a fogyasztói árakba. A lakossági díjak emelkedése közvetlenül, a vállalati banki költségek növekedése közvetetten befolyásolja az inflációt.

Mivel a hitelintézetek és pénzforgalmi szolgáltatók a megemelt illeték költségét az év végéig a fennálló szerződések esetén nem háríthatják át a lakossági ügyfelekre, a közvetlen inflációs hatás csak 2025 elejétől jelentkezhet, a közvetett hatás azonban már az idén is.