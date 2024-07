Megtévesztésig hasonlít ez a jelzés az 50 forintos italcsomagolásokéra, de nem jár érte pénz

Július 1-je óta az italgyártók már nem szállíthatnak ki a boltokba az új palackvisszaváltási rendszer hatálya alá tartozó, ám a működtetésért felelős MOHU-nál még nem „regisztrált”, vagyis vissza nem váltható terméket. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egyre nagyobb mennyiségben találkozhatnak a fogyasztók azzal, hogy a pénztárnál 50 forinttal többet kell fizetniük egy-egy betétdíjas termékért, amelyek körébe a belföldön forgalomba hozott 0,1–3 literes űrtartalmú italcsomagolások – műanyag és üvegpalackok, fém italos dobozok – tartoznak. A szóban forgó palackokat aztán vissza is lehet vinni a visszaváltó automatákba, az összeget pedig kiutaltathatjuk a számlánkra, levásárolhatjuk az üzletben, vagy felajánlhatjuk jótékony célra.

Az új helyzet miatt rengetegen nézegetik értelemszerűen a megvásárolt csomagolásokat, hogy szerepel-e rajta az 50 forintos jelzés, vagy még a régi szériából származik, és nem jár érte pénz. Sokak számára ezért jelenthet fejtörést, amikor a magyar jelzéshez hasonló, de nem magyarul írt és nem 50 forintos jelzésű csomagolást tartanak a kezükben.

Mi az elmúlt napokban két olyan különböző márkájú termékkel is találkoztunk, melyen egy négyzetben a „povratna naknada 50 ¹p” felirat olvasható. Mindkettőt megpróbáltuk visszaváltani két különböző automatánál, de azt a hibaüzenetet kaptuk, hogy ezeket nem fogadja el a rendszer.

Mivel a kifejezésre júliusban megugrottak a keresések a Google-ben, biztosan nem egyedi jelenségről van szó, ezért utánajártunk, hogy mi állhat a háttérben.

Ezeket a termékeket Horvátországban lehetne visszaváltani, ott így futnak a rendszerbe integrált csomagolások. A horvátok egyébként az Európai Unióban elsőként vezették be a visszaváltási díjat, de a mai napig a legalacsonyabb összeget kell pluszban fizetniük a palackokért, üvegekért, fém italos dobozokért a fogyasztóknak. A horvát csomagoláson látható 50-es szám az 50 lipára utal, ami a kuna váltópénze volt. Amíg nem vezették be az eurót, addig 50 lipát kellett ráfizetni a csomagolásokra, ma ez 7 eurócent, átszámítva körülbelül 25 forint. A törvényhozók viszont nem a jelölésen nem változtattak, így hiába szűnt meg a kuna és vele együtt a lipa is, a jelzés maradt.

A MOHU-tól származó információink szerint ezeket a palackokat itthon nem lehet visszaváltani, ahogy más olyan terméket sem, melyeken a más országok által alkalmazott jelzés látható. De az is tény, hogy a boltban az ilyen üvegekért nem kérhetnek el 50 forintot. Ha valaki ezt tapasztalja, akkor jelezze a jogsértést az adott vállalatnak, de a MOHU-nál is lehet panaszt tenni ezek miatt.

Ezek az üvegek, palackok egyébként eddig is forgalomban lehettek, kisebb üzletekben, éjjel-nappalikban biztosan előfordultak, csakhogy mivel eddig nem volt visszaváltás Magyarországon, a jelzésnek sem tulajdonított különösebb jelentőséget senki.

Úgy tudjuk, hogy a különböző termékek esetében mindig az első magyarországi forgalomba hozónak kell regisztrálnia a termékeket, amelyekre így rákerül az 50 forintos jelzés. Az átmeneti időszakban viszont egy darabig még külföldi darabokkal is lehet találkozni elszórtan.

A visszaváltós rendszert egyébként még az utolsó pillanatban is módosították itthon úgy, hogy egyes üvegeket nem vesznek vissza.