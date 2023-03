M1-es tömegkarambol: kérdéses, fizetnek-e a kgfb terhére

Döntőek lehetnek a szakértői vizsgálatok.

Szakértői vizsgálat alapján bíróság állapítja majd meg a felelősséget az M1-esen történt tömegbaleset ügyében – mondta az InfoRádiónak Kovács Kázmér ügyvéd. A közlekedési szakjogász szerint jelenleg sok a bizonytalanság, akár olyan végkövetkeztetés is születhet, amely szerint nincs felelős, de olyan is, amely szerint többen is felelőssé tehetőek. Fontos tényező lehet, mennyire csökkent le a látási távolság, hiszen először egy baleset történt, a roncsokba rohantak bele a többiek.

Szerinte a közlekedési büntetőbírói gyakorlat ismeri mikroklimatikus tényező fogalmát. Ha egy hirtelen bekövetkező, előre nem kalkulálható körülmény okozza a balesetet, akkor a bíróság felmentő ítéletet hozhat a járművezetővel szemben. Jelen esetben azokról lehet szó, akik belerohantak a többi járműbe. Ha viszont nem lesz felelős a járművezető a balesetért, akkor a biztosítók megtagadhatják a kárrendezést a kgfb terhére.

Vizsgálandó a közútkezelő esetleges felelőssége is, hiszen az M1-es másik szakaszán korlátozták a forgalmat a szélvihar keltette porfelhő miatt. de önmagában az, hogy korábban volt a közelben egy hasonló okra (porátfúvásra) visszavezethető baleset, nem indokolja azt, hogy le kelljen zárni az utat – tette hozzá. Kovács Kázmér utalt a videóra, amelyen az látszik, hogy valaki szinte változatlan sebességgel halad, miközben már alig látni. Mint mondta: ez is aggályos lehet, a baleset tömeges voltát is kiválthatta, bár egyelőre ez is csak feltételezés.