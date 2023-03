Felkavaró videón az M1-es autópályán történt tömegbaleset

Felkavaró videó került fel az internetre a szombaton, az M1-es autópályán történt, halálos tömegbalesetről.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság által is megosztott felvételen, amelyet valószínűleg egy kamion fedélzeti kamerája készített, az látható, ahogy a rossz látási körülmények ellenére is 90 kilométer per órás sebességgel haladó kamiont balról megelőzi egy személygépkocsi, majd az autó, és a kamion belecsapódik az előttük álló autókba.

A rendőrség tájékoztatása szerint a tömegbalesetben egy 44 éves férfi vesztette életét, holttestét egy kiégett személyautó roncsa alatt találták meg; a rendőrség büntetőeljárás keretében, szakértők bevonásával vizsgálja a körülményeket.

A balesetben 41 gépjármű volt érintett. Az elhunyt férfin kívül 39-en sérültek meg; a rendelkezésre álló adatok szerint ketten életveszélyesen, tizenketten súlyosan, huszonöten könnyebben.

Aznap nem ez volt az első baleset azon a környéken, dél körül egy teherautó és egy autó ütközött össze: