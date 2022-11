Megregulázná az EU az Airbnb-t és társait

Az Európai Bizottság rendeletjavaslatot fogadott el a rövid távú szálláshelykiadás átláthatóbbá tételére és a hatóságok támogatására, hogy biztosítani lehessen az ilyen típusú szálláshelyek kiadásának kiegyensúlyozott fejlődését az idegenforgalmi ágazat részeként - tájékoztatott a brüsszeli testület hétfőn.

Az uniós bizottság közleményében azt írta, az új jogszabályok javítani fogják a szállásadóktól és az online platformoktól származó adatok gyűjtését és megosztását, segítenek átláthatóbbá tenni a szálláshelyeket rövid távon bérbe adók azonosítását és tevékenységét, megkönnyíti a szükséges szabályok teljesítésének ellenérzését, valamint a szállásadók regisztrációját.

Az előírások meg kívánják szüntetni azt a széttagoltságot is, amely jelenleg az online platformok által végzett adatmegosztást jellemzi, és segítenek megelőzni a jogellenes hirdetéseket. Mindez hozzá fog járulni a turisztikai ágazat átláthatóságához, és támogatni fogja az ágazat digitális átállását – idézi az MTI.

A javaslat részleteit tekintve a jogszabály harmonizálni fogja a nemzeti hatóságok által bevezetett, a szállásadókra és rövid távon bérelhető ingatlanjaikra vonatkozó regisztrációs követelményeket. A platformoknak szúrópróbaszerűen ellenőrizniük kell majd, hogy a szállásadók regisztráltak-e a nemzeti hatóságoknál, illetve, hogy rendelkeznek-e egyedi azonosítóval. Ennek hiányában a hatóságok felfüggeszthetik a tevékenységet, és kérhetik a platformoktól a szabályokat be nem tartó szállásadók törlését. Az online platformoknak a vendégéjszakák és vendégek számára vonatkozó adatokat havonta egyszer, automatizált módon meg kell osztaniuk a hatóságokkal. A tagállamoknak figyelemmel kell kísérniük az átláthatósági szabályok végrehajtását, és megfelelő szankciókat vezethetnek be a rendeletben foglalt kötelezettségek be nem tartása esetére – tették hozzá.

A javaslat most az Európai Parlament és a tagállamokat tömörítő Tanács elé kerül. Elfogadását és hatálybalépését követően a tagállamoknak kétéves időszak áll rendelkezésre az adatcseréhez szükséges mechanizmusok létrehozására.