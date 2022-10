Szijjártó Péter: A Török Áramlat működése ismét teljes mértékben biztonságban van

Magyarországot is érintő vezetéken zárják el az orosz gázt

A Török Áramlat működése ismét teljes mértékben biztonságban van hosszú távon is, miután a holland hatóságok visszaadták az Oroszországot Magyarországgal összekötő gázvezeték karbantartási, javítási munkáinak egy jelentős részéért felelős cég exportengedélyét – jelentette be szerdán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető a kormányülés előtt arról számolt be, hogy az érintett, Hollandiában bejegyzett vállalat exportlicenszének visszavonása azonnali veszélyt ugyan nem jelentett, de hosszú távon nem lett volna megnyugtató a helyzet, így a fejlemények jó hírt jelentenek.

Közölte, többször is egyeztetett az ügyben a holland energiaügyi miniszterrel, aki kedden arról értesítette, hogy az illetékes szervek megadták az engedélyt a cégnek, aminek tényét az orosz Gazprom is megerősítette. A Török Áramlat működése ismételten teljes mértékben, hosszú távon is kiszámítható és biztonságos – összegzett, hozzátéve, hogy mára ez az egyetlen kelet-nyugati vezeték, amely zavartalanul üzemel.

Szijjártó Péter érintette az Európai Bizottság előző nap közzétett újabb javaslatát az energiaellátási válság enyhítésével kapcsolatban. Ezt „alkalmatlannak, sőt veszélyesnek” nevezte, leszögezve, hogy ezáltal csak még tovább csökkenne a kontinensre érkező földgáz mennyisége, mivel elfogadása esetén Oroszország leállítaná a szállítást. Kifejtette,

egyszerű közgazdaságtani alapvetés szerint ha egy adott termék mennyiségét egy piacon növeljük, akkor annak ára csökken, ha viszont a termék mennyiségét csökkentjük, akkor az ár nő. Ezért növelni kellene az európai piacon a földgáz mennyiségét. Arra lenne szükség, hogy minél több forrásból, minél több útvonalon, minél több földgáz érkezzen Európába.

Figyelmeztetett: a brüsszeli testület javaslata pont az ellenkezőjét váltaná ki annak, mint amit akarnak. A miniszter végül közölte, hogy a déli szállítási útvonalon továbbra is akadálytalanul és hiánytalanul zajlik Magyarország gázellátása. Ennek köszönhetően a magyar gáztározók töltöttsége már az éves fogyasztás 50 százalékán áll, azaz fél évre elegendő tartalékkal rendelkezik az ország, ami az Európai Unió 27 százalékos átlagához képest kiemelkedő. (MTI)