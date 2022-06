Magyarországot is érintő vezetéken zárják el az orosz gázt

Június 21-től egy hétre leállítja a gázszállításokat a Török Áramlat nevű vezetéken a Gazprom. Az orosz vállalat a Telegram-csatornáján számolt erről be a hétvégén. Az indoklás szerint a vezetéken karbantartást végeznek, amiről a Gazprom minden érintett felet tájékoztatott – írja a G7.

A cikk szerint a Török Áramlat az orosz gáz egyik legfontosabb szállítási útvonala Európa irányába. A vezeték kapacitása évi 31,5 milliárd köbméter, amelynek fele a törökökhöz fut be, a másik fele viszont a balkáni és kelet-európai régiót látja el. Tavaly szeptember óta Magyarországra is ebből az irányból érkezik az orosz gázimport jelentős része, miután a két ország megállapodása értelmében ezzel az útvonallal váltották ki a korábbi ukrán tranzit nagy részét.

A háború kirobbanása óta az összes Magyarországra érkező gáz több mint harmada jött Szerbia felől. Ez az a mennyiség, amely a Török Áramlat karbantartásával most egy hétre kiesik, hiszen a Fekete-tenger alatt futó vezetéken szállított gáz végső soron Kiskundorozsmánál lépte át a szerb-magyar határt.

A magyar érintettségen túl ugyanakkor az újabb importkorlátozás a teljes európai piacnak odacsap. A Török Áramlat ugyanis európai szinten is fontos útvonal, a teljes európai behozatal nagyjából nyolcada jöhet ebből az irányból. Ennek kiesése önmagában is jelentős, ám a Gazprom bejelentése alig pár nappal azt követően érkezett, hogy az Európába szállított orosz gáz mennyisége bezuhant az ennél is nagyobb forgalmat bonyolító Északi Áramlaton. Részletek a G7 cikkében.