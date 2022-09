Menesztették az igazgatóságot Paks II projektcégénél, Orbán egykori tanára és a Honvéd egyik befektetője került a testületbe

Nemcsak Süli János mondott le államtitkári posztjáról, a napokban sort cseréltek az új atomerőműblokkok építését menedzselő Paks II Zrt. projektcég igazgatóságában is. Ezért is terjedhetett el energiaipari körökben a hír, hogy „mindenkit kirúgtak”, aki számított a 12 milliárd eurós projekt környékén. A cégjegyzékben cikkünk írásakor még nem látszottak a változások, de a Paks II honlapján már új felállás szerepel, és e szerint a korábbi öttagú igazgatóságból senki sem maradt a testületben. Kerestük a régi igazgatóság tagjait, de senkit nem tudtunk nyilatkozatra bírni, egyikük névtelenséget kérve annyit mondott, hogy

nem magától távozott, hanem menesztették.

A honlapon most három fős igazgatóságot tüntetnek fel: Jákli Gergely az elnök, mellette a tagok Fellegi Tamás és Mendelényi Dániel. Jákli egyben a vezérigazgató, akinek a kinevezése nem okozott meglepetést, hiszen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter már július elején bejelentette a vezércserét, egyébként is kipróbált ember, korábban a Szijjártó fennhatósága alá tartozó Eximbank vezetését bízták rá. Mendelényi a külügyes sportvonalhoz tartozik, néhány éve a Honvéd Futball Klub Kft.-t megvásárló cég egyik közvetett tulajaként bukkant fel, az Átlátszó pedig a Kézműves sörben és ingatlanban utazik a tenderarisztokrácia krémje című cikkében lőtte körbe NER-es üzlettársait. Fellegit viszont Orbán Viktor miniszterelnök holdudvarához sorolják, kapcsolatuk évtizedekre nyúlik vissza, Fellegi a párt bölcsőjének számító Bibó-szakkollégium tanáraként épült össze a Fidesz-alapítókkal, majd a második Orbán-kormány fejlesztési minisztereként dolgozott 2010-től másfél éven át.

Fellegi egyelőre korainak tartotta, hogy nyilatkozzon a Pakson rá váró feladatokról, még csak ezután határozzák meg az igazgatóság ülésrendjét – hárította el a 24.hu érdeklődését. Informátorunk ugyanakkor azt pendítette meg, hogy Fellegi ezúttal amerikai kapcsolatai miatt került képbe, szükség lehet még rá az erőműépítés megolajozásában.

A teljesen lecserélt Paks II igazgatóságához képest a felügyelőbizottságot kevésbé tépázták meg, ötből négy tagot meghagytak, és eddig két új név került az ellenőrző testület listájára: Semperger Imre és Vétek Attila. Előbbi a külügy jogi és koordinációs ügyekért felelős helyettes államtitkára, utóbbi jogi főosztályvezető a tárcánál. A miniszterelnök iskolatársa, Incze Zsolt maradt, ahogy Vitézy András, a miniszterelnökkel távoli rokonságban álló Vitézy család doyenje és Gulyás Gergely Miniszterelnökségének helyettes államtitkára, Szalay-Bobrovniczky Vince is.

Ami a jövés-menést illeti, a régi vezetőség egyik tagja szerint egyértelmű, hogy „a hirtelen beindult mozgás” az ukrajnai háború okozta energiaválsággal függ össze. A hirtelen jött áremelkedések és az ellátási gondok miatt elfogyhatott a türelem, ezért úgy gondolták, hogy meg kell erősíteni a vezetést. Az atomerőmű-építés menedzselése persze nem egyszerű játék, hiszen a hatóságokkal is komoly csatákat kellett vívni, és az orosz partnerrel sem volt könnyű az együttműködés, mindezek mellett tény, hogy jogos a kritika – ismerte el a vezető. Ezzel arra utalt, hogy Szijjártó Péter szerint nyolc éve nem történt semmi, Lázár János építésügyi miniszter pedig ősbűnnek, a legsúlyosabb kormányzati hibák egyikének nevezte, hogy Paks II még nem termel áramot.

Ehhez képest érdekes, hogy augusztus 20-án még nem látszott, hogy gondok lennének. Az állami ünnep alkalmából Palkovics László arany érdemkeresztet adott át a Paks II. Atomerőmű Zrt. programigazgatójának. Eck József a felelőse a többi között az erőmű létesítési programjának is. Áprilisban pedig arról írtunk, hogy rendesen megemelték a beruházást menedzselő projektcég vezető testületeinél a díjazást, majdnem 20 százalékkal növelték az igazgatósági és a felügyelőbizottsági tagok apanázsát.

Süli János és a most menesztett cégvezetés Lenkei Istvánnal és Mészáros Györggyel együtt régi, évtizedes baráti kör, amely a mai napig összejár szülinapozni. Az ügyeket jól ismerő szakember a 24.hu-nak azt mondta, Lenkei osztályvezető beosztásban megbízható munkaerő, de semmiképp nem csúcsvezető. Erre a posztra olyan kemény kezű ember kellett volna, aki veri az asztalt, hogy menjenek a dolgok, és összefogja az irányítást, Lenkei pedig nem ilyen stílusú vezető.

A szakember szerint ez a társaság „belekényelmesedett” a milliós fizetésekbe, különösen hogy a havi apanázst több hónapos évvégi bónusz és teljes költségtérítéses autóhasználat is kiegészítette. „Nekik ebben a helyzetben nyilván az az érdekük, hogy az építkezés minél tovább tartson” – jegyezte meg. Mint korábban megírtuk, az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok a Paks II projektcégben magasabb díjazást kaptak, mint a működő Paksi Atomerőmű Zrt. vezető testületeinek a tagjai.

A szakember szavaiból az derült ki, hogy bőven lett volna tennivaló, olyan, amihez nem kell külön engedély, és az orosz fél nélkül is megoldható. Nem törődtek például szerinte azokkal a figyelmeztetésekkel, hogy a Duna vize már a most működő blokk hűtését sem képes ellátni. A készülő új blokk hűtését külön is meg kell majd oldani, és a szakember úgy véli, több hasonló, a kifejezetten magyar kompetenciába tartozó építkezést elvégezhették volna: építhetnék az infrastruktúrát, az üzem fenntartáshoz szükséges egységeket. Ismertek a ki és bemenő paraméterek, meg kellene tervezni a hidrogénüzemet, a vízlágyítót – mondott példákat arra, mi készülhetett volna már el az elmúlt években.

Orosz forrásunk Szijjártóhoz hasonlóan erősen fogalmazott, szerinte nem csináltak semmit a Paks II-nél menedzselés címén.

Ugyanakkor azt állítja, amíg a szankciókon nem lazítanak, nem lehet megépíteni Paks II-t. Igaz, hogy a Roszatomra nem terjesztette ki az EU eddig a szankciókat, de számos más területen embargó van, ami akadályozza az építkezést. Nem adnak vízumot az orosz mérnököknek, nem lehet beszállítani orosz acélt, a vezérlőközponthoz szükséges chipeket, szoftvereket nem szállíthatják a nyugati cégek az orosz vevőnek, orosz cég alá nem megy be magyar alvállalkozó, mert lehetetlen a pénzügyi elszámolás, jogvita esetén pedig még a pereket sem lehet intézni a szankciók miatt – mondott néhány példát arra, miért van szorult helyzetben a projekt.

Paksi forrásunk arról számolt be, hogy jól láthatóan erőteljes építkezés folyik, de hogy pontosan mi épül, azt nem tudják a helyiek. Paks II a honlapján azt közli, hogy az Országos Atomenergia Hivatal augusztus 30-án kiadta az ötös blokk reaktorépületére és az úgynevezett nukleáris sziget további hat épületére vonatkozó építési engedélyeket. „Ez a létesítési engedély megszerzését követően újabb komoly mérföldkő a beruházás életében, hiszen ezzel maradéktalanul teljesültek a projekt második fázisba lépésének engedélyezési feltételei (a társaság korábban megszerezte már az olvadékcsapdák és a reaktortartályok gyártási engedélyét is)” – szól a közlemény.

Ha elvi építési engedély van alapozásra, akkor az azt jelenti, hogy felépítheted a házadat? – kérdezett vissza orosz forrásunk, amikor azt tudakoltuk, miért nem elégedett, hiszen már a nukleáris blokk engedélyezéséről van szó. Az említett közleményben építési engedélyek szerepelnek, ugyan reaktorblokkról és nukleáris szigetről van benne szó, de az engedélyek az épületek megépítésére vonatkoznak, a beléjük kerülő nukleáris berendezések más tészta, a műszaki rendszerek gyártására, beszállítására és összeszerelésére további engedélyek kellenek. Az erőmű megépítése mintegy 6000 engedélyt igényel összesen – ezt már a 2014 és 2017 között a paksi ügyekkel kormánybiztosként, majd államtitkárként foglalkozó Aszódi Attilától tudtuk meg.

Orosz forrásunk azt mondta, ha a jelenlegi helyzetből és az eltelt nyolc év teljesítményéből indulunk ki, akkor sosem fog elkészülni a két új blokk. Aszódi ennél jobb esélyeket lát, szerinte a projektre energetikai szempontból szükség van, a szerződéses és a jogi keretrendszer adott, a kormány elkötelezett a megvalósítás mellett, ráadásul a háború különösen nagy erővel hívja fel a figyelmet a vezetékesenergia-import (földgáz és villamosenergia-import) kockázataira, így a projekt megvalósítása mellett jelentős érvek állnak – fogalmazott kérdésünkre.

Ami a szankciókat illeti, úgy véli, azok politikai döntések eredményei, és ha van politikai szándék, az ilyen akadályok elkerülhetők, illetve, ha keletkeznének akadályok, azokat el lehet hárítani. Szerinte a projekt előrehaladási sebessége nagyban függ az orosz–ukrán háború további alakulásától. Az bizonyos, hogy sok más projekt tapasztalata alapján

egy ilyen erőmű megépítése békeidőben 8–10 évbe telik. Minimum ennyi idővel itt is számolni kell.

Lehetne akár a Tiszán a harmadik atomerőmű?

Még Paks II-n sem vagyunk túl, de az energetikai piacon már arról beszélnek, hogy az új blokkok termelése is kevés lesz a magyarországi áramigény kielégítésére, csak a már bejelentett 3000 milliárd forintos beruházás, a debreceni kínai akkumulátorgyár és az előkészületben lévő más debreceni nagyberuházások energiaigénye indokolna még egy Paks méretű erőművet. Kérdés, hol lehetne elhelyezni egy új atomerőművet, és kivel kellene megépíttetni. Jelenleg úgy fest, hogy az oroszokkal egyelőre nem megy, ugyanakkor se a nyugati, se az orosz cégek nem tudnak egymás nélkül építkezni.

Aszódi Attila meggyőződése, hogy az energiaellátás biztonsága, az iparfejlesztési és a klímavédelmi célkitűzések is megkövetelik egy további atomerőmű építését. Az autóipari és az akkumulátoripari fejlesztések nagyon nagy többlet villamosenergia-igényt támasztanak úgy, hogy közben a jelenlegi erőműparkunk a mostani igényeinket sem tudja kielégíteni, és 30 százalék körüli villamosenergia-importra szorulunk. Dicséretes a hazai napenergia-fejlesztési program, de önmagában ez nem fogja kielégíteni az igényeinket, hiszen az ipar számára (is) folyamatosan, éjjel-nappal és télen-nyáron egyaránt szükséges az ellátás biztosítása. Ezért további atomerőmű építését kellene előkészíteni, majd megvalósítani – vezette le.

Ilyen egységet Pakstól távolabb, a Duna vagy akár a Tisza mentén is el lehetne helyezni. Ha hűtőtornyos hűtésben gondolkodunk, a Tisza vízhozama is bőven elegendő a hűtéshez – véli Aszódi. Mivel a telephely kiválasztása több éves folyamat, ezt a szakember szerint érdemes lenne már most elkezdeni.

Ami a megvalósítást illeti, Aszódi szerint a technológia szállítójaként több cég is szóba kerülhet, vannak elérhető európai, amerikai, és ázsiai szállítók is, melyek ilyen feladatot a mostani körülmények között meg tudnak valósítani. Tipikus, hogy a cégek között van együttműködés is, a Paks II. projektben például a reaktorsziget orosz, a turbina francia-amerikai, míg az irányítástechnika német-francia termék. Tehát az együttműködés ezek között a cégek között szokványos – jelezte. Figyelemmel kell lenni arra is, hogy a kis- és moduláris reaktorok területén nagyon intenzív a fejlődés a világban, itt is adódhat olyan megoldás, ami számunkra megfelelő lehet. Mivel ehhez a megfelelő jogi, nukleáris biztonsági szabályozási környezetet ki kell időben alakítani, Aszódi Attila azt gondolja, a munkát mihamarabb meg kell kezdeni.