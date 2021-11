Direkt36: A paksi Fidesz volt elnökétől bérelnek ingatlant az oroszok

A Fidesz paksi szervezetének korábbi elnöke, Kovács Sándor cégei eddig legalább 264 millió forint értékben kötöttek ingatlanbérleti megállapodásokat a az atomerőmű bővítésével kapcsolatban – írja a Direkt36.

A cikkben nyilvános adatokra hivatkozva arról számoltak be, hogy Kovács a legnagyobb összegű szerződést idén szeptemberben kötötte: egyik cége, a Fabrostone Kft. bruttó 254 millió forintért adja bérbe az egyik ingatlanját az oroszoknak 36 hónapra. Mint írják, a Roszatom orosz állami atomenergetikai konszern oldalán található orosz nyelvű dokumentumok szerint az erről szóló pályázatra összesen öt, főleg paksi székhelyű cég jelentkezett, a Fabrostone mellett Kovács egy másik cége, a Sáncberg Kft. is. A dokumentációban arról is szó van, hogy a Fabrostone irodai jellegű ingatlant ad bérbe.

A Direkt36 hozzáteszi, hogy a Sáncberg a Roszatom egyik őrző-védő partnerének, az Aegis General Kft.-nek adott bérbe négy hónapra egy 105 négyzetméteres paksi ingatlant összesen 3,8 millió forintért, majd a szerződés lejárta után ugyanezt az ingatlant a Sáncberg a Roszatom egyik leánycégének is kiadta májusban hat hónapra, összesen 5,7 millióért.

A lap megjegyzi, hogy Kovács Sándor régóta Paks legismertebb vállalkozói közé tartozik. 2017-ben lett a helyi Fidesz elnöke, később pedig a város egyik alpolgármestere. Felidézik a Népszava egyik korábbi cikkét, amelyben arról írtak, hogy Kovács az önkormányzati képviselői posztja mellett egy önkormányzati cég igazgatóságába is bekerült, miközben ez a két tisztség összeférhetetlen egymással – a politikust később visszahívták a céges tisztségből. 2019-ben hagyott fel a közéleti szerepvállalással, nem indult újra a helyi Fidesz elnöki posztjáért, és az alpolgármesterségről is lemondott – olvasható a cikkben.