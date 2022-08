A Molnál csak naponta egyszer lehet ársapkásan tankolni

Kétszer 10 liter sem fér bele a napi ötvenliteres limitbe. A robogósok is panaszkodnak.

Több olvasótól is kaptunk panaszt az új tankolási renddel kapcsolatban, ami szombattól, július 30-ától érvényes. Utánajártunk, hogyan változott a gyakorlat, és milyen bizonytalanságok vannak.

Kétszer tíz több mint ötven

Egyik olvasónk például reggel 10 litert tankolt, és este is kellett tankolnia ugyanennyit.

Mindkét alkalommal lecsippanttották a forgalmiját a Mol-kútnál, másodszorra azonban már nem tankolhatott ársapkásan. Közölték vele, a vonalkód beolvasásakor jelzett a rendszer, hogy aznapra már nem jogosult hatósági áras üzemanyagra.

Másik olvasónk is kétszer tankolt egy nap, tankolásonként 23 litert, vagyis napi szinten ő is belefért a Mol által június 24-én megszabott 50 literes limitbe. Két külön megyében történt a tankolás, és a második helyen azt mondták neki, hogy nem kutanként lehet ársapkásan tankolni, hanem mennyiségtől függetlenül csak napi egy alkalommal. Így mindkettejüknek piaci áras lett a második tankolásuk.

Ahol az olajtársaság napi 50 literes tankolási napi limitről tájékoztat, nem tesznek említést arról, hogy egy forgalmival egy adott napon csak egyszer lehet olcsón tankolni, és hogy ez akkor is áll, ha nem merítette ki az autós az 50 literes limitet. Természetesen megkérdeztük a Molt is, válaszukat várjuk.

Megkeresésünkre a Holtankoljak.hu ügyvezető igazgatója Bujdos Eszter azt mondta, ő is úgy tudja, hogy

a tankolási rend legutóbbi módosítása, azaz július 30-a dél óta a Molnál egy forgalmival egy nap csak egyszer lehet ársapkásan tankolni, függetlenül a mennyiségtől.

A rendszer ugyanis felismeri a rendszámot, és jelzi a kutasnak, ha valaki már egyszer tankolt aznap, és nem engedi másodszor is ársapkásan üzemanyagot venni. A Mol feltehetőleg fejlesztett valamit kasszarendszerén, és azóta így működnek – tette hozzá a szakember. Emellett megmaradt az 50 literes korlátozás is – vagyis legfeljebb annyit lehet tankolni egy alkalommal hatósági áron.

Főleg vidéken életszerű szerinte, hogy az emberek egy nap többször is tankolnak – nekik ez mindenképpen szűkítés, hiszen a második tankolásuk már nem lesz hatósági áras, hanem a drágább piaci árat kell megfizetniük.

A maximum 50 literes korlátozásnak az az értelme, hogy ne legyenek pánikvásárlások, ne fogyjanak ki a készletek. De ettől függetlenül időről időre kap a szakember is jelzéseket arról, hogy hol éppen milyen üzemanyag nincs készleten. És nem csak vidéken fordulhat elő, hogy egy kúton nincs üzemanyag – Budapesten is bele lehetett futni, a héten nagy láncoknál (Shell, Mol, OMV) is előfordult egy adott útvonal mentén, hogy egymás után egyiknél sem volt lehetőség tankolni, tette hozzá. A Balatonon pedig már júliusban is voltak gondok, például Siófokon rendszeres, hogy vasárnap délután már nincs üzemanyag – mondta Bujdos Eszter.

Forgalmi híján nincs olcsó üzemanyag

Vidéki, robogós olvasónk pedig arról panaszkodott, hogy július 30-a óta hatósági áron nem, csak piaci áron adnak ki neki üzemanyagot. Ennek oka, hogy

a robogóknak nincs forgalmi engedélyük, így azt nem is tudják bemutatni a benzinkúton, annak igazolására, hogy a jármű magyar természetes személy birtokában van, aki jogosult a 480-as üzemanyagra.

Hiába vitték az adásvételi szerződést, és a kgfb-igazolást, azokkal sem kaptak olcsón benzint. Mint írta, a környékükön sokan járnak robogóval dolgozni, mert az keveset fogyaszt, és így olcsóbb a bejárás. De most ellehetetlenítik számukra az olcsó munkába járást.

Bujdos Eszter szerint nem egyértelmű a rendelet, ezért fordulhat elő, hogy a robogósoknak nem adnak hatósági áras benzint. Úgy véli, a magyar kgfb-s igazolással a magyar honosságot el kellene fogadni. Tudomása szerint van kút, amely a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) állásfoglalását kérte ebben a kérdésben. Lapunk is írt a NAV-nak, valamint a Technológiai és Ipari minisztériumnak (TIM), és a Molnak is. A választ még várjuk.

Nem természetes személyeknek nincs benzin 480 forintért

Ez a szabály számos olyan autóst érint, aki egyébként magánszemélyként használja a járművet, de a forgalmijában nem ez szerepel. Például azok, akik céges juttatásként kapnak személyautót, és azt magáncélra is használhatják. Egy ilyen autós lapunknak azt mondta, megállapodás szerint van egy keret, ameddig a cége fizeti a benzint, de felette neki kell állnia a benzinköltséget. Ezt a keretet idén már kimerítette. De mivel lízingelt autóról van szó, melynek tulajdonosa/üzemeltetője a forgalmi szerint a lízingcég, így ő természetes személyként nem tankolhat szombat óta hatósági üzemanyagot az autójába. Bujdos Eszter szerint hasonló cipőben járhatnak azok is, akik autót bérelnek, ugyanis a tulajdonos (aki a forgalmiban szerepel) ebben az esetben is cég.

Nem egyértelmű még az egyéni vállalkozók helyzete sem – említette meg a szakember. Ő úgy véli, az egyéni vállalkozókat is arra akarták kötelezni, hogy hatósági áron vásárolják az üzemanyagot, de a jelenlegi szabályozás ezt nem teszi egyértelművé. Az a kérdés, hogy az egyéni vállalkozó természetes vagy pedig jogi személy-e. Egy kormányhivatali dokumentum például így fogalmaz: „Az egyéni vállalkozás a természetes személy gazdasági tevékenysége, amelyet rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját kockázatvállalás mellett folytat.” A Madarass&Partners ügyvédi társulás oldalán pedig azt írják, tulajdonszerzés kapcsán nem egyértelmű, hogy az egyéni vállalkozó mint tulajdonos természetes vagy jogi személy-e.

Bujdos Eszter tudomása szerint az egyéni vállalkozóknak most hatósági áron jár az üzemanyagot, hiszen a forgalmijukban csak a személynevük szerepel. Más forrásból viszont úgy hallottuk, hogy a forgalmiba is bejegyzik, ha vállalkozásé a jármű. Kérdeztük erről a fővárosi kormányhivatalát, de választ még onnan sem kaptunk.

Ha számla is kell, nincs hatósági áras üzemanyag?

Jelzést kaptunk arról is, hogy nem egyértelmű, mi a teendő, ha a forgalmiban a tulajdonos/üzembentartó természetes személy, azonban számlát kér a tankolásnál egy cég nevére. Megkérdeztük ezért a TIM-et, a NAV-ot és a Pénzügyminisztériumot is, ilyenkor hogyan jár el helyesen a kútkezelő:

ha hatósági áron adja ki az üzemanyagot, de nem ad számlát céges névre, mert az üzemben tartó természetes személy?

Ha megtagadja, hogy hatósági áron adja ki az üzemanyagot, helyette piaci árat kér, és kiadja a számlát (nem rezsicsökkentett áron) a nem természetes személy nevére?

Ha hatósági áron számítja fel az üzemanyagot, és kiadja a számlát (rezsicsökkentett áron) a nem magánszemély részére?

A válaszokat itt is várjuk.

Bujdos Eszter szerint

a jogalkotó célja egyértelműen az volt, hogy aki nem családi célra használja a járművet, hanem üzleti célra, az ne tankolhasson 480 forintért, hanem csak piaci áron.

A nem egyértelmű esetekben a kút nyilván a piaci ár mellett fog dönteni, mert ezzel csökkenti az esélyét annak, hogy egy ellenőrzésnél esetleg megbüntessék.

Szerencsés esetben megúszhatjuk átmeneti üzemanyaghiányokkal

A Balatonra általa prognosztizált üzemanyaghiánnyal kapcsolatban Bujdos Eszter azt tanácsolta, aki a magyar tengerhez megy, ne induljon „kicentizve”, ne érjen oda majdnem üres tankkal, és akkor nem érheti meglepetés.

A kutakon már egy ideje mindenhol korlátozott a tankolható mennyiség – ez nem változott. A fehér kutakra pedig kevesebbet szállít a Mol, mint korábban, már nem a megrendelt/szerződött mennyiség 66, hanem csak 50 százalékát. Ugyanez a helyzet az OMV-kutakon is, ahova a Mol szállít. Emiatt előfordulhat, hogy kisebb településeken el-elfogy a benzin- és a gázolaj.

Elkezdődött közben a Mol százhalombattai finomítójának karbantartása, és emiatt a biztonsági üzemanyagkészletekből is a kiszállítás. Csak az a kérdés, hogy meddig lesz elég a 186 millió tonna (ami egyébként a teljes készlet 24 százaléka). Becslése szerint jó indulattal majdnem két hétig. Vannak még a Molnak is tartalékai. Plusz talán az importőrök is lassan visszatérnek a magyar piacra most, hogy ez érdekük lehet, hiszen szombat óta több lesz a piaci áras értékesítés. A szakember szerint ez idővel enyhíthet az ellátási problémákon. Úgy tudni egyébként, hogy a százhalombattai finomító sem állt le teljesen, ütemes lesz a karbantartás, illetve újraindítás.