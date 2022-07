Mol-igazgató: Mindenki csak annyit tankoljon, amennyire tényleg szüksége van

Ratatics Péter, a Mol egyik fontos embere interjút adott, és ebben elég borúlátóan nyilatkozott az árstop fenntarthatóságáról. A finomítót karbantartják, az import nehézkes, nem lesz egyszerű tankolni a következő hónapokban.

Elég baljós interjút készített az Index Ratatics Péterrel, a Mol hazai operatív működésért felelős ügyvezető igazgatójával többek közt arról, meddig tudunk még olcsón és úgy egyáltalán tankolni. Ez annak tükrében fontos kérdés, hogy a százhalombattai Dunai Finomítóban a Mol tervezett karbantartást végez, ami jelentős kapacitáscsökkenéssel jár.

Ratatics a karbantartásról azt mondta, azt másfél éve készítik elő, 1200 ember két hónapig dolgozik majd rajta, az üzembiztos működéshez ez elengedhetetlen. A leállást eredetileg tavaszra tervezték, de az üzemanyagárstop miatt megugrott a kereslet, halasztottak nyárra. Több üzem a mostani karbantartás után már szeptemberben újraindul, a többi pedig fokozatosan utána.

A projekt méretét az ára is jellemzi: 8 milliárd forintba kerül majd a karbantartás.

Ratatics elmondta egy kérdés után, hogy a mostani karbantartás után a Mol finomítója nem fog tudni több olyan olajat befogadni, ami nem orosz eredetű. Ehhez 2-4 év és 500-700 millió dollár befektetés szükséges. Megemlítette azt is, hogy a szlovákiai, pozsonyi finomítót is rendbe rakták, ott már újraindult a termelés.

Alapvetően a Mol a mostani leállás előtt elkezdett tartalékkészleteket felhalmozni, azonban közbejött a háború és az ellátási láncok akadozása. Az árstop miatt megugró kereslet felemésztette ezen tartalékok jelentős részét. A pozsonyi finomítóból és további tartalékokból tudják fedezni a hiányt, de nem teljesen, sőt korlátozott a lehetőség, hogy a piacról beszerezzenek.

Külön nehézség Ratatics szerint, hogy osztrák és cseh finomítók is leálltak, ahogy az ukránok is, mindenki készleteket keres a piacon. Az importot nehezíti, hogy a hőség miatt akadozik a dunai és a vasúti szállítás is, és a hatósági ár miatt nem is éri meg behozni külföldről terméket. Dízelben amúgy is behozatalra szorul az ország, még békeidőben is. Arra a kérdésre, hogy mit lehet tenni, Ratatics így felelt:

Felül kell vizsgálni az árszabályozást, hogy esélyünk legyen megnövelni a szükséges import mennyiségét. Továbbá elkerülhetetlennel látszik, hogy a kormány átmenetileg hozzáférést biztosítson Magyarország stratégiai készletéhez a piaci szereplőknek.

A legnehezebb persze a nagykereskedelmi partnerek ellátása, emiatt folyton újra kell a Molnak gondolnia a stratégiáját. A lakosságnak sem lesz egyszerű, hiába az 50 literes tankolási sapka, így is leürülhetnek egyes kutakon a készletek. Ezért Ratatics üzent a lakosságnak:

Ezért mindenkitől kérjük, hogy csak annyit tankoljon, amennyire tényleg szüksége van, hiszen csak így biztosítható a kellő mennyiség mindenki számára. A pánikvásárlás és a fölösleges spájzolás csak rontana a helyzeten.

Ratatics szerint nyáron a mezőgazdasági munkák és a nyaralásra utazók miatt is megnő az üzemanyagigény, és értik azt is, nehéz lehet a családoknak a drága üzemanyaggal. Azonban a Mol álláspontja, hogy torzul a piac az ársapkával, ez egyre több visszaélést is eredményez. Ilyen ár mellett a külföldi beszállítóknak nem lesz érdekük Magyarországra exportálni üzemanyagot.