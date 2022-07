A nagy Uber-leleplezés: „Az erőszakosság garantálja a sikert”

Több mint 124 000 bizalmas dokumentum szivárgott ki a Guardienhez, a magyarországi lobbizásról is kiderültek részletek.

Emmanuel Macron jelenlegi francia elnök is segítette titokban az Uber lobbitevékenységét – egyebek mellett ez is kiderül a Guardian monumentális oknyomozóanyagából, amely a kivételes karriert befutott, agresszív üzletpolitikájáról is hírhedtté vált, a taxik mellett alternatív személyszállítási szolgáltatást nyújtó cég módszereit, működési modelljét mutatja be a laphoz kiszivárgott mintegy 124 000 bizalmas dokumentum alapján. Ezekből világossá válik, hogy Joe Biden jelenlegi amerikai elnöknél és Olaf Scholz jelenlegi német kancellárnál is lobbizott volna a vállalat, amelynek korábbi vezérigazgatója egyébként azt tudatta:

Az erőszakosság garantálja a sikert.

A Guardian a megszerzett dokumentumokat megosztotta az International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) nevű tényfeltáró újságírói hálózattal. A 29 ország mintegy 180 újságírója részvételével zajló projekt keretében a magyar szállal a Direkt36 foglalkozott. Cikkük szerint az Uber idehaza is mindent megtett, hogy kapcsolatokat találjon a kormány döntéshozóihoz annak érdekében, hogy a szabályozást a vállalat érdekeinek megfelelően alakítsák.

Lobbistájuk, Sárdi Tamás segítségével utat találtak – mások mellett – Vitézy Dávid BKK-vezérigazgatóhoz és Seszták Miklós fejlesztési miniszter köréhez is, de egy alkalommal magával Lázár János kancelláriaminiszterrel is találkoztak. A cég módszereire jellemző, hogy az egyik NAV-razzia alkalmával idehaza is alkalmazták azt a – Guardian cikke alapján rendszerszinten is működtetett – eljárást, hogy a hatóság számára hozzáférhetetlenné tették a munkatársak számítógépeinek adatait. Minthogy Magyarországon a szabályozás nem igazodott végül az Uber-érdekekhez, a vállalat kivonult a piacról.

Ugyanakkor a Guardian cikkéből nagyon sok minden derül még ki arról az ötéves időszakról, amikor Travis Kalanick vezette a céget, és agresszív politikával igyekezett megannyi világvárosba bevezetni a szolgáltatást, akár úgy is, hogy közben törvényeket, vagy a taxisokra vonatkozó szabályokat kellett szegni. A dokumentumok alapján a jogszabályok kerülése mellett az Uber nagy erőfeszítésekkel lobbizott miniszterelnököknél, elnököknél, oligarcháknál, médiamoguloknál:

nem a szabályokat akarta betartani, hanem a döntéshozókat akarta megnyerni, hogy változtassák meg számára kedvezően a szabályokat.

A mára 43 milliárd dolláros vállalat és az elit együttműködéséről olyan elképesztő részletek is megjelennek, minthogy az Uber több százezer dollárt fizetett neves akadémikusoknak azért, hogy olyan kutatásokat készítsenek, amelyek alátámasztják a vállalat állításait gazdasági modelljének előnyeiről. További részletek a Guardian tényfeltárásban.