Már ötmilliárd ment a kórházi várólisták csökkentésére, de nem látszanak az eredmények

Azonnali beavatkozásra van szükség a lakosság egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésével kapcsolatban, közölte a Magyar Kórházszövetség konferenciáján Kiss Zsolt, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) főigazgatója. A Népszava cikke szerint a főigazgató arról beszélt, hogy sürgősen vissza kell térni a teljesítmény- finanszírozásra, mert a jelenlegi átalányos rendszer nem ösztönzi a szolgáltatókat a betegek ellátására.

Ezt az adatok is alátámasztják: az idei első negyedév számait összevetve a járvány előtti utolsó negyedévével, látni, hogy a kórházak közel negyedével, a szakrendelők ötödével kevesebb beteget láttak el idén, a krónikus osztályok pedig korábbi teljesítményüknek csak a 38 százalékát produkálták. Szerinte mindez nemcsak azt jelenti, hogy ellátatlanok a betegek, hanem azt is, hogy bizonyos típusú terápiához, diagnosztikához a rászorulók nem jutnak hozzá. A páciensek egy része be sem jut be az ellátórendszerbe, konzervatív terápiák maradnak el, emiatt sokaknál egyből műtétre van szükség. Ezzel még jobban nőnek a várólisták.

Arról is beszélt, hogy jelenleg az átlagfinanszírozás miatt az intézmények 19-31 százalékkal több pénzt kapnak, mint amennyit a teljesítményük indokolna. – Ez óriási rés, ráadásul ennek ellenére nő az eladósodás, április végére 25,7 milliárdra nőtt a kórházak lejárt számláinak az összege – mondta a főigazgató. Konkrét intézmény említése nélkül beszélt olyan intézményről, ahol 70 százalékos teljesítmény mellett 1,2 milliárd forintos adósságot hoztak össze.

A Népszava cikke szerint a főigazgató arról is beszélt, hogy nem az a baj, hogy többet fizetnek egy beteg után az intézményeknek, hanem hogy a teljesítmény ezt nem követi, és hiába különítettek el várólista-csökkentés céljára 13 milliárd forintot, a várakozó betegek számában nem érezhető igazán nagyon nagy elmozdulás.

Kiss Zsolt azt mondta: