Növelhető-e a nyugdíj előtti álláskeresési segély, ha az év elején megszüntetik, majd rögtön újraigénylik?

Közeledik a nyugdíjhoz egyik olvasónk, aki nem talált munkát, és már kimerítette az álláskeresési járadékot is, ezért 2019-ben megigényelte a nyugdíj előtti álláskeresési segélyt (nyes). A nyes a minimálbér 40 százaléka lehet – mivel neki 2019-ben állapították meg, így azóta havi 59 600 forintot kapott, amit a megyei kormányhivatal folyósított. És bár a minimálbér időközben 149 ezer forintról már 200 ezer forintra emelkedett, az ő juttatása nem változott. „Nem sok pénz, de több mint a semmi, elfogadtam, hogy ennyi jár” – írta a férfi.

Mi az a nyes? A nyugdíj előtti álláskeresési segélyt (nyes) főbb feltételei szerint az igényelheti, akinek a nyugdíjkorhatár eléréséig legfeljebb öt éve van hátra, szerzett már legalább 15 év szolgálati időt, munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani, továbbá aki legalább 45 napon át álláskeresési járadékban részesült és annak folyósítási időtartamát már kimerítette. A nyes összegét fő szabályként a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos kötelező legkisebb munkabér összegének 40 százalékában kell megállapítani. Kivétel, ha a járadékalap ennél kevesebb – ekkor a járadékalapból kell kiindulni. Ügyfélkapun keresztül online is igényelhető.

A negyedik éve kapott egyforma összeg mellett a férfit eléggé meglepte, hogy

nemrég azzal hívták fel a regionális munkaügyi központ helyi kirendeltségétől, menjen be, mert megemelik az ellátását a 2022-es minimálbérnek megfelelő szintre, azaz havi 80 ezer forintra.

Megörült, hogy harmadával nő a juttatása, rögtön be is ment. A hivatalban az ügyintéző segítségével megszüntette a régi nyesét, és igényelt egy újat, az idei minimálbér figyelembe vételével, így áprilistól már az emelt összeget fogja kapni. Visszamenőleg azonban nem kapja meg az elmaradt emeléseket. Egyrészt örült, másrészt nem értette: ha tavaly meg tavalyelőtt nem emelték meg a nyesét, mi történt, hogy ezúttal igen.

Azt mondták neki a hivatalban,

nincs új rendelet, csak kaptak egy minisztériumi körlevelet,

miszerint megszüntetés és újraigénylés mellett megemelhetik a juttatást. Azért fordult a 24.hu-hoz, hogy sorstársai, akik hasonló cipőben járnak, és esetleg nem tudnak a lehetőségről, értesüljenek róla, milyen módon emelkedhet meg a juttatásuk. A Nyugdíjguru is foglalkozott a témával azzal a felütéssel, hogy eddig a jogszabály nem tette lehetővé, hogy a minimálbér emelkedését kövesse a nyes, de 2022-ben feltehetően változott a helyzet. De változott-e? Budapest Főváros Kormányhivatalát kérdeztük róla, új-e a lehetőség, vagy sem, és mindenki számára adott, vagy csak annak, akit megkeres a munkaügyi központ. Nem kaptunk választ.

Van, akinek megemelik, mást elutasítanak

A Nyugdíjguru Facebook-oldalán a cikk alatt olvasható hozzászólások alapján kaotikusnak tűnik a helyzet. Van, aki azt írja, évek óta változatlan a juttatása, más meg azt, hogy ő minden év elején megszüntette, majd újraigényelte a nyest, így minden évben megemelkedett neki. Utóbbi kommentelő ezt tanácsolja másoknak is – szerinte csak elég határozottnak kell lenni, és sikerülni fog. Akadt, aki meg is próbálkozott ezzel, és sikerrel járt, mást viszont elutasítottak az illetékes munkaügyi hivatalnál.

Olyan nyeses is akadt, akit elsőre elutasítottak, de elmondta, hogy tudomása szerint meg lehet szüntetni, majd újra igényelni a juttatást, és akkor megemelkedik. Erről az ügyintéző nem tudott, de megkérdezte, és azzal jött vissza, hogy valóban lehetséges – el is intézték ilyen módon az emelést. Megint máshol, amikor jelentkeznie kellett a nyugdíj előtti segélyben részesülőnek a munkaügyi kirendeltségen, az ügyintéző magától ajánlotta fel, hogy ha több pénzt szeretne, szüntesse meg a juttatást, majd igényelje újra, és segített is ebben.

Olyan érintett is akadt, aki hiába kérte a megszüntetést majd az újraigénylést, azt mondták neki, mivel már három éve kapja a juttatást, ha megszünteti, nem felel meg többé a feltételeknek. A hozzászólok között volt, aki ezért meg sem próbálta az emelés elintézését. Más megjegyezte,

nem jó ez így, ilyen esetlegesen – automatikus emelés kellene, a minimálbér-emeléshez kötve minden év elején.

Igen, meg lehet emelni! Ja, mégsem!

A kormányhivatal válasza híján a 1818-as kormányzati ügyfélvonalon érdeklődtünk, lehetséges-e a nyes minimálbért követő emelése. Elsőre azt mondta a telefonos ügyintéző, hogy mivel a nyes az igénylés évében érvényes minimálbérhez igazodik, ezért kifejezetten érdemes a juttatást a következő év elején megszüntetni, és újat igényelni, mert akkor már az aktuális, magasabb minimálbér 40 százaléka lesz a juttatás. Hozzátette, bármelyik kormányablakban személyesen el lehet intézni a megszüntetést és az újraigénylést is.

A hozzászólók aggodalmai miatt megkérdeztük, ha valaki megszünteti, majd újraigényli a támogatást, akkor elfogadják-e, hogy mivel már egyszer megfelelt a feltételeknek, az újraigényléskor is megfelel. A válasz az volt, hogy ismét vizsgálják, de hogy megfelel-e az igénylés feltételeinek az, akinél időközben semmi nem változott, csak a magasabb összeg miatt szüntetné meg a meglévő ellátását, majd igényelne újat, arra nem tudott rögtön válaszolni az telefonos ügyintéző, ezért megkérdezte. Ezután megismételte, minden feltételnek meg kell felelni az újraigényléskor, különben a megszüntetése után nem lehet újra igénybe venni a nyest. Ha semmi nem változott és a feltételeknek változatlanul megfelel, akkor lehet újraigényelni – jelentette ki.

Arra azonban nem tudott válaszolni, hogyha valaki egy-két-három-négy éve kapja a nyest, akkor elfogadják-e, hogy évekkel korábban legalább 45 napig kapott álláskeresési járadékot, és azt kimerítette. A lakóhely szerint illetékes kormányhivatal foglalkoztatási osztályát javasolta felkeresni. Végezetül említett egy olyan feltételt is, hogy az álláskeresési járadék lejártát követő 30 napon belül lehet igényelni a nyest – ez alapján pedig azt mondta, tévedett elsőre, vagyis mégsem lehet a nyest a megszüntetése után újraigényelni. Mi viszont nem találtuk a jogszabályban ezt a 30 napos kitételt.

A törvény nem tesz említést arról, szabad vagy nem szabad úgy megszüntetni a nyest, hogy valaki aztán rögtön újraigényelje az időközben megemelt minimálbér után magasabb összegben. A jogszabály arról szintén nem ír, hogy automatikusan minimálbér-követő lenne a nyes juttatása. Amíg nem teszik tisztába a kérdést, mást mi sem tudunk javasolni, mint a Nyugdíjguru: aki legkésőbb 2021. december 31-éig nyújtotta be a nyesre az igényét, annak érdemes megkérdeznie, ha most megszünteti, majd rögtön újraigényli a juttatást, az járható-e, megkapja-e a magasabb, havi 80 ezer forintos összeget.