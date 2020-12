Megijedt a leendő nyugdíjas, hogy hónapokig jövedelem nélkül maradhat

Olvasónk január 4-én tölti be a nyugdíjkorhatárt. Egy hónappal korábban lehet beadni a nyugdíjigénylést, ezt december 4-én, pénteken meg is tette elektronikusan. Hétfőn pedig személyesen is bement a nyugdíjintézetbe, hogy ha hiánypótlásra van szükség, mielőbb intézkedhessen, ne teljen az idő levelezéssel.

Hogy mihamarabb utalják a nyugdíját, az azért lenne fontos olvasónknak, mert munkát egy ideje már nem kapott a kora miatt, 2019 márciusa óta nyugdíj előtti álláskeresési segélyen (nyes) van, ami havi 48 ezer forint, és alaposan megcsappantak már a korábban összegyűjtött tartalékai is. A nyest pedig csak a nyugdíjkorhatár eléréséig kaphatja, vagyis ha nem érkezik meg rögtön a nyugdíja, akkor jövedelem nélkül marad.

Mi az a nyes? A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat tájékoztatója szerint azok lehetnek jogosultak nyugdíj előtti álláskeresési segélyre, akiknek legfeljebb öt évük van a nyugdíjig, álláskeresési járadékra jogosultak, vagy azok voltak (legalább 45 napon keresztül járadékot kaptak, vagy a járadékuk kereső tevékenység miatt megszűnt, és ismét nem szereztek arra jogosultságot, illetve kimerítették az álláskeresési járadék lehetőségét). Fontos az is, hogy rendelkezzenek az öregségi nyugdíj megállapításához szükséges szolgálati idővel (minimum 20 év), és hogy más nyugdíjszerű ellátásban (korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, táncművészeti járadék, átmeneti bányászjáradék) ne részesüljenek. A nyest a kormányhivataloknál vagy az ügyfélkapun keresztül lehet igényelni, és legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátására való jogosultsága megszerzéséig folyósítják. Összege a minimálbér 40 százaléka, azaz jelenleg havi bruttó 64 400 forint alapján napi bruttó 2147 forint. Harmincnapos hónapban ez havi nettó 48 300 forint bevételt jelent.

Azt hitte, legalább áprilisig nem kap nyugdíjat

Nagyon elkeserítettek, amikor személyesen bent voltam

– fakadt ki. Úgy emlékszik, az ügyintéző azt mondta neki, hogy az igényléséhez hozzá sem nyúlnak január 4-éig, amíg be nem tölti a nyugdíjkorhatárt. Sőt meg kell várni, amíg kijönnek a nyugdíj-megállapításhoz szükséges 2021-es valorizációs szorzók, ami lehet akár áprilisban is. Addig nem fogják kiszámítani, illetve folyósítani a nyugdíját, sem előleget, majd amikor megkapja nyugdíját, akkor kifizetik neki visszamenőleg a járandóságát januárig, vezette le a folyamatot az ügyintéző.

Ezt olvasónk határozottan úgy értette, hogy még jó pár hónapig ellátás nélkül maradhat.

Ráadásul hiába hogy csak január 3-ig jár neki a nyes, külön lemondó nyilatkozatot kell beadnia a kormányhivatalhoz, és a visszakapott dokumentumot el kell juttatnia a nyugdíjfolyósítóhoz, hogy intézhessék a nyugdíj-megállapítását. Holott szerinte ezt az aktust lejátszhatná a két szerv egymás között is.

Hogy pontosan ezt mondta-e az ügyintéző, azt nem tudhatjuk, de ha igen, akkor nem pontosan tájékoztatta olvasónkat. Ugyanis a vonatkozó szabályok szerint nem maradhatnak ellátás nélkül a nyugdíjasok addig sem, amíg ki nem jön a valorizációs szorzó, vagyis nem maradhatnak hónapokra pénz nélkül. Olvasónk esetében nyugdíjelőleget kell folyósítani.

Előleget folyósítanak, amíg nincs meg a végleges nyugdíj összege

2021. első hónapjaira eső nyugdíj-megállapítási kezdőnapnál a nyugdíj végleges összegét csak 2021. április 15-ei határidővel állapítják meg, mert meg kell várni a kormányrendeletet, amely közli, mekkorák a 2021. január 1. és 2021. december 31. közötti kezdőnappal megállapítandó nyugdíjakra alkalmazandó valorizációs szorzók. A szorzók megjelenése 2021 márciusában esedékes. Ilyenkor a 2021. április 15-éig terjedő időtartamra nyugdíjelőleget állapítanak meg, amelynek összegét a végleges nyugdíjösszegbe beszámítják majd – avatott be a részletekbe Farkas András nyugdíjszakértő.

A nyugdíjelőleget a rendelkezésre álló adatok, a hatályos valorizációs szorzószámok és a nyugellátás megállapítására vonatkozó rendelkezések alapján hivatalból határozattal kell megállapítani. A nyugdíjelőleget a hatályos (olvasónk esetében a 2020-as) valorizációs szorzók figyelembe vételével számítják ki.

Megkeresésünkre Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter sajtóreferense is megerősítette, amit a nyugdíjsszakértő írt.

Mivel a nyugdíjelőleget akkor állapítják meg, ha a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül nem tudják véglegesen megállapítani a nyugdíj összegét, Farkas András szerint

a nyugdíjelőlegre csak februártól számíthat olvasónk.

Viszont azzal, hogy nem decemberben tölti be az olvasó a nyugdíjkorhatárt, hanem januárban, határozottan jól jár, magasabb lehet a kezdőnyugdíja januárban, mint lett volna decemberben. Ennek oka, hogy a jövő évi nyugdíj-megállapításnál figyelembe vett valorizációs szorzók akár 10 százalékkal is magasabbak lehetnek, mint az ideiek.