A Gránit Bankkal együtt a Coopban is érdekeltséget szerezhet Tiborcz István

A Coop Csoport és a Gránit Bank még 2012-ben kötött egymással stratégiai megállapodást.

Az óév egyik utolsó nagyobb közéleti történése volt, hogy Orbán Viktor miniszterelnök veje, Tiborcz István belé a bankpiacra és várhatóan a Gránit Bank többségi tulajdonosa lesz. Azóta már az is kiderült, hogy időközben központosították a kamarai hozzájárulás beszedését, mostantól kezdve épp Tiborcz bankjához kell utalniuk a vállalkozóknak a pénzt, ezzel nagyjából 3 milliárd forintot terelt át a kormány egyetlen tollvonással a miniszterelnök vejének érdekeltségébe.

Ha ez még nem lenne elég, a 444 most arról ír, hogy Tiborcz áttételesen ugyan, de tulajdonos lesz a Coop Csoport egyik fontos pénzügyi vállalkozásában is a fenti tranzakció keretében. A lap szerint ugyanis a Coop Csoport és a Gránit Bank még 2012-ben stratégiai megállapodást kötött egymással, aminek részeként a kölcsönös tulajdonlásról is döntöttek. Ennek értelmében a Coop részvényesként belépett a Gránit Bankba, a Gránit Bank pedig részvényt jegyzett a CO-OP HITEL Zrt.-ben.

Tekintve, hogy a Coop Innova mindössze 0,49 százalékos tulajdonos a Gránit Bankban, míg a Gránit Bank Zrt. 6,6 százalékos tulajdonos a CO-OP HITEL Zrt.-ben, valójában csekély tulajdonlásról van szó, a lap megjegyzi ugyanakkor, hogy Tiborczot igencsak motiválhatta a Coop-jelenség abban, hogy a BDPST Zrt. többségi tulajdonos legyen a Gránit Bankban. A fentiek a gyakorlatban ugyanakkor csak akkor valósulhatnak meg, ha a Magyar Nemzeti Bank engedélyezi Tiborcz Istvánnak a Gránit Bank megvásárlását. Az ügy még folyamatban van.