Lepusztulást hozott a rezsicsökkentés a vízhálózatra

Gyakori csőtörések, szivárgó vezetékek, szennyezett ivóvíz – ezek a problémák az ország számos településén keserítik meg az emberek életét. Gond van például Pest megyében, ahol a szolgáltató Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató (DPMV) Zrt. által közzétett vízminőségi adatok is megerősítették, hogy több településen is meghaladta a határértéket a vízben mért vas-és mangántartalom – írta az Átlátszó.hu. A szennyezett ivóvíz mellett a gyakori csőtörések is sok gondot okoznak a helyieknek.

De nemcsak a lakosokat, hanem a súlyos forráshiánnyal küszködő víziközmű-cégeket is sújtja az évről évre romló helyzet. A Századvég Gazdaságkutató Zrt. 2018-as kutatása szerint a hazai ivóvízellátó-rendszer már akkor nagyon rossz állapotban volt: a vezetékek közel 56 százaléka túlnyomóan kockázatos, illetve 30 százaléka kockázatos minősítésű. Az azóta eltelt több mint három év alatt nem javult a helyzet: az elöregedett vízvezetékhálózat, a víziközmű-cégek forráshiánya, a dolgozók alulfizetettsége és az emiatti munkaerő-elvándorlás továbbra is súlyos veszélyt jelentenek a vízszolgáltatásra – írja a szakportál.

Gyors és konkrét lépések szükségesek a további pusztulás elkerülése érdekében – hangsúlyozza a civilek és a szakszervezetek összefogásából néhány hete létrejött Víz Koalíció. Javaslataik és a kormány által minap elfogadott Nemzeti Víziközmű-közszolgáltatási Stratégia azonban meglehetősen távol állnak egymástól. A kormány az Uniótól várja a megoldást, bár a fenntartási, üzemeltetési költségek uniós finanszírozását jelenleg tiltja az uniós szabályozás.