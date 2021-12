Új napelemes pályázat indult, 35 ezer család kaphat milliókat

Hétfőn elindult az eddigi legnagyobb szabású, lakosságot érintő zöldítési projektje, amelyben napelemes rendszerek telepítéséhez, nyílászárók cseréjéhez, fűtés korszerűsítéséhez és akkumulátor telepítéséhez lehet forrást igényelni – adta hírül az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleménye.

Az elnyerhető vissza nem térítendő támogatás

tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás fedezését célzó napelemes rendszer létesítése esetén legfeljebb bruttó 2,9 millió forint lehet,

tetőszerkezetre helyezett, alább részletezett kapacitáskorlát mellett napelemes rendszer létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása hőszivattyúval, villamosenergia tároló beépítése és nyílászáró cseréje esetén maximum 11,3 millió forint lehet.

A pályázatról, a feltételekről bővebb információk itt találhatóak.

A felhívás először a Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megyében élők számára nyílik meg, majd a következő hetekben ütemezetten az egész országban. A kormány célul tűzte ki, hogy hazánk 2050-re klímasemleges országgá váljon, így a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervben foglaltaknak megfelelően jelentősen növeljük a napenergia-termelést, és tíz év alatt meghatszorozzuk a kapacitást, amihez jelentős állami támogatást kívánunk biztosítani – mondta el Steiner Attila körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár.

Az első nagyszabású, több mint 201 milliárd forint keretösszegű, lakosságnak szóló klímavédelmi felhívásban a családi házak napelemes rendszerének telepítéséhez, nyílászárók cseréjéhez, fűtés korszerűsítéséhez és akkumulátor telepítéséhez lehet támogatást igényelni.

A kormány célja a pályázattal az, hogy az átlagjövedelem alatt kereső háztartások környezetszennyező fűtési rendszereit megújuló energiaforráson alapuló, modern és környezetkímélő megoldások váltsák ki, ezzel az átlagjövedelemnél alacsonyabb jövedelmű háztartások olcsó, saját maguk által termelt áramhoz jussanak, megőrizve a rezsicsökkentés vívmányait.

Vagyis egyszerre segítenék a leginkább rászorulókat és a zöld átállást is. A Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve részét képező pályázatnak köszönhetően akár 35 ezer család rezsiterhei csökkenhetnek. A jelentkezés feltétele, hogy az ingatlan tulajdonosai 2020. évi összevont jövedelmének egy főre jutó összege nem haladhatja meg a 4 850 000 forintot. A felhívás kiegészült a kata hatálya alá tartozó személyekkel is, így közülük is jogosultak pályázatot benyújtani a megjelölt jövedelemhatár alatt keresők.

A közleményben felhívják a figyelmet arra, hogy a pályázatok benyújtásának sorrendje nem számít, ugyanis minden, határidőn belül benyújtott kérelem elbírálásra kerül. Az elbírálás objektív pontozásos rendszer alapján történik, amely előnyben részesíti a gyermeket nevelőket és a fejlesztendő járásokban élőket. A benyújtás feltétele az előzetes kivitelezői megállapodás megkötése valamelyik regisztrált vállalkozóval, ez azonban nem jelenti automatikusan a támogatási kérelem kedvező elbírálását. A kivitelezői szerződés kizárólag akkor lép hatályba, ha a magánszemély valóban részesül is az igényelt támogatásból.

A lakossági felhívás régiónként eltérő időpontokban nyílik meg,

első körben a Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megyében lakók nyújthatják be a pályázatokat. Nekik a lehetőség hétfő délután óta él.

Ezt követően 2021. december 13-án 17:00 órától a Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Somogy és Tolna megyében,

2021. december 20-án 17:00 órától a Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében,

2021. december 27-én 17:00 órától pedig a Budapesten és a Pest megyében lakók pályázhatnak majd.

A napelem.palyazat.gov.hu oldalon a teljes pályázati felhíváson és mellékletein kívül megtalálható a regisztrált kivitelezők listája, az érdeklődők a gyakran előforduló kérdésekre is választ találhatnak és a pályázat benyújtását segítő oktatóvideók is közzétételre kerültek. Emellett a pályázat benyújtásában ingyenes segítséget kapnak a pályázók a Széchenyi Programiroda regionális irodáiban, illetve további kérdéseikkel vagy segítségért az ÉMI Nonprofit Kft ügyfélszolgálatához is fordulhatnak a nap@emi.hu e-mail címen vagy a 06-30-705-2388 telefonszámon.