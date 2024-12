Negyven álláskeresőt húzott le nagyon csúnyán egy férfi

Több tucat álláskeresőt húzott le egy Somogy vármegyei férfi. A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság a férfi hirdetéseket adott fel az interneneten, amelyekben dohánybolti munkalehetőséget kínált.

A jelentkezőket arról tájékoztatta, hogy előzetesen el kell végezniük egy lottóterminál-kezelő tanfolyamot, ami önköltséges, s 50 ezer forintba kerül. Ezt az összeget pedig előre el kell utalniuk, ha pályázni szeretnének az állásra. Több munkát kereső is utalt neki, a nyomozás eddigi adatai szerint körülbelül 40 embert csaphatott be így, de a károsultak száma ennél magasabb is lehet.

Békés vármegyében is vannak olyanok, akik utaltak neki abban a reményben, hogy lesz munkájuk, megélhetésük. Békéscsabai, gyulai, méhkeréki, kaszaperi álláskeresők kerültek kapcsolatba vele, de a végén nem kellett menniük semmilyen tanfolyamra, nem tudtak elkezdeni dolgozni.

A rendőrség az első bejelentések után több fórumon is felhívta a figyelmet erre a csalásra, s óvatosságra intette a munkát keresőket. A barcsi férfit pár nappal ezelőtt a lakásán fogták el. A csalással meggyanúsított férfit őrizetbe vették.