Visa – a lehetőségek hálózata (x)

A láthatatlan kapocs, amely világszerte elősegíti a modern pénzmozgást

Ha a Visára gondolunk, leginkább a bankkártyáinkon szereplő logó jut eszünkbe. A jól ismert négy betű bizalmat áraszt, és ma már sokkal többet jelent, mint egy plasztik kártyát. A Visa emberek, partnerségek és termékek dinamikus hálózatát működteti a kis vállalatok és a vásárlók érdekében az egész világon.

Visa – a megbízható hálózat, amely elősegíti a kereskedelem bővülését

A világjárvány megváltoztatta a fizetési és vásárlási szokásokat is, egyre gyakrabban választjuk a kényelmes digitális fizetési megoldásokat. A kereskedők, közülük is főként a kisebbek, felismerték, hogy alkalmazkodniuk kell az új helyzethez. A helyi kisvállalkozások túlélése és fejlődése szempontjából döntő volt, hogy az online térben is jelen legyenek, valamint képesek legyenek digitális fizetéseket is elfogadni – akár azoktól is, akik több ezer kilométerre vannak tőlük. Így például, ha a kereskedő képes volt igazodni az új elvárásokhoz, mi vásárlók akár online is megvásárolhattunk Visa bankkártyánkkal egy kézzel szőtt indiai szőnyeget, majd boldogan teríthettük le azt a nappalinkban. Egy év alatt Európában több mint húsz országban 40 százalékkal vagy annál nagyobb mértékben nőtt az e-kereskedelmi tranzakciók száma a Visa 2020 júniusi adataival[1] összevetve. Magyarországon ennél is nagyobb növekedés volt tapasztalható, közel 50 százalékkal több e-kereskedelmi tranzakciót hajtottak végre a vásárlók az előző év hasonló időszakához képest.

A változások tudatosságot is igényelnek – erre hívja fel a figyelmet a Visa és az OTP Mobil közös kutatásukra[2] alapozva. Annak ellenére, hogy a felnőtt korú, bankkártyával rendelkező lakosság 96 százaléka vásárolt már online, a biztonságos fizetés és internetes csalások körül még mindig sok mítosz kering, derült ki a két cég friss, reprezentatív kutatásából. Ezért is hívta életre a Visa az OTP Mobillal karöltve edukációs oldalukat, ahol az érdeklődők minden lényeges választ megtalálnak az online fizetések biztonságával kapcsolatban.

A Visa vállalta, hogy Európa-szerte nyolcmillió kisvállalkozásnak nyújt segítséget a digitális kereskedelemre való felkészülésben, valamint előnyeinek kiaknázásában. Így Magyarországon a Visa és az OTP Mobil közös kezdeményezése abban segítette a vállalkozásokat, hogy a SimpleBusiness-t, mint gyors, érintésmentes és költséghatékony fizetési megoldást kínálhassák az ügyfeleiknek. A Visa támogatásával az OTP Mobil csaknem 50% díjkedvezményt biztosított a csatlakozáskor és az azt követő első hónapokban. Számos kereskedő választotta ezt az új és innovatív megoldást az év elején életbe lépett, elektronikus fizetési feltételek biztosítását kötelezővé tevő törvényi előírások teljesítéséhez.

[1] VisaNet adat

[2] 2021. augusztusában 18-60 év közötti bankkártyával rendelkező magyar lakosság körében végzett kutatás (minta: 1000 fő)