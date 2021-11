Nem egyszerű hazaköltözni Angliából

Komoly következményei lehetnek annak, ha valaki nem tud – vagy nem vesz tudomást – arról, hogy vámkezeltetnie kell még a saját holmijait is, ha harmadik országból, például Angliából hazaküldi azokat. Az is előfordulhat, hogy örökre keresztet vethet a cuccaira.

Angliában élő olvasónk arról számolt be arról, hogy ismeretségi körében teljes a tanácstalanság, mit kell tenni, ha csomagot küld Magyarországra: vajon vonatkozik-e rá a július elsejétől érvényes új vámkezelési kötelezettség, amelyet értéktől függetlenül minden harmadik országból vásárolt terméknél alkalmazni kell – vagyis kell-e áfát, vámot fizetnie? Mint kiderült, egészen más a helyzet, ha valaki hazaköltözik és a teljes háztartását hazahozza magával, esetleg hazaküldi csomagként egy futárral vagy egyéb módon juttatja haza a holmijait.

Ha csomagot küldünk, kell a vámkezelés

Amikor harmadik országból valamelyik uniós tagállamba küld valaki nagyobb csomagot, akkor az általános szabályok szerint kell eljárni, azaz vámáru-nyilatkozatot kell tenni, és értéktől függően áfát, illetve vámot kell fizetni – válaszolta kérdésünkre a NAV. Kivételek azok a 45 euró értéket meg nem haladó küldemények, amelyeket például Angliából magánszemély küld ellenszolgáltatás nélkül egy másik magánszemélynek, aki az Európai Unió vámterületén él. Ezek vám- és áfamentesek, ha a behozatal nem kereskedelmi jellegű.

Ha hazaköltözik a háztartás, szintén kell vámkezelés

Vám szempontjából ettől teljesen eltérő a helyzet, ha hazaköltözésről van szó. Ha harmadik országból az Európai Unióba költözik valaki, akkor önálló vámmentességi jogcím érvényesülhet, ami azt jelenti, hogy értékhatároktól függetlenül akár egy teljes háztartásnyi ingóság is behozható vámmentesen.

Vámmentesek alapvetően a személyes tárgyak lehetnek, néhány kivétellel (alkohol, dohány, kereskedelmi szállítóeszköz, illetve a hivatás gyakorlásához használt tárgyak egy része), és a vámmentességre való jogosultságot igazolni is kell. A vámmentességet a „vámmentes szabad forgalomba bocsátás vámeljárás” kérelmezésével lehet elérni, és amennyiben ez sikerül, az ügyfél az áfafizetési kötelezettség alól is mentességet kap.

A vámmentesen behozott személyes vagyontárgyunkat 12 hónapig csak akkor adhatjuk kölcsönbe, zálogba, bérbe, vagy ruházhatjuk át (visszterhesen, azaz pénzért vagy ingyenesen), ha az illetékes hatóságokat előzetesen értesítjük, és a vámot utólag megfizetjük.

Akinek nincsenek vámszakmai ismeretei, annak komoly nehézséget jelenthet kitölteni a hazaköltözéskor a vámkezeléshez szükséges árunyilatkozatot ezért a NAV azt ajánlja, vegyünk igénybe az eljáráshoz vámjogi képviselőt. A Magyar Vámszövetség oldalán találunk olyan vállalkozókat, akik tudnak segíteni.

Kockázatos lehet nem foglalkozni vele

Amikor rákerestünk a vámjogi képviseletre, kiderült, hogy kétféle van belőle, közvetett és közvetlen. Dióhéjban az a különbség, hogy bár a közvetlen vámjogi képviselő az ügyfél érdekében jár el, ám hozott anyagból dolgozik, és nincs a kiszabott közterhekkel kapcsolatban egyetemleges felelőssége. A közvetett képviselő viszont kvázi beékelődik az importőr (esetünkben a hazaköltöző személy) és a vámhatóság közé, és a vámkezelésért akár teljes anyagi felelősséget is vállal – tudtuk meg a vámképviselettel is foglalkozó Vámtanácsadó Kft. ügyvezető igazgatójától Falvai Bálinttól.

Arra szerinte nincs általános válasz, hogy egy hazaköltözés esetén közvetett vagy közvetlen képviselőt érdemes-e fogadni – ez a körülményektől függ, amiket érdemes átbeszélni az első alkalommal. Egyetért a NAV-val abban, hogyha valakinek nincs vámjogi szakképzettsége, akkor kockázatos lehet nekiállnia a hazaköltözéses vámügyintézésnek egyedül. Menet közben pedig már nehéz korrigálni – tette hozzá.

Megjegyezte, a külkereskedelem mindig is a bátrak sportja volt. Viszont kitelepülés vagy hazatelepülés esetén nem külkereskedelemről van szó, a költöző mégis belekeveredik egy bonyolult vámjogi helyzetbe. Ezért tanácsolja, hogy érdemes jól előkészíteni egy ilyen akciót, és nem az utolsó pillanatra hagyni. Óva int mindenkit attól, hogy összecsomagoljon szép gondosan, és elinduljon a háztartásával például Angliába vagy onnan haza. Ennek jó esetben vámraktár lehet a vége, rosszabb esetben pedig megsemmisítés – hívta fel a figyelmet. Persze előfordulhat, hogy valakinek minden belefér a kocsijába, és át tud lógni a határellenőrzésen, amivel megúszhatja a vámkezelést – ismerte el. De ha valaki szabályszerűen akar eljárni, a kivitelkor és a behozatalkor is vámkezelést kell kezdeményeznie a saját holmijára – szögezte le.

Így élhetünk jogszerűen a vám- és áfamentességgel

A „szabad forgalomba bocsátás vámeljárás” kérelmezésével tehát akár vám- és áfamentes lehet a háztartás hazatelepítése, bizonyos feltételek mellett, melyeket a NAV ismertet oldalán. Falvai Bálint megemlítette, feltétel például az is, hogy legalább hat hónapja legyen az ügyfél tulajdonában az adott személyes használati tárgy, amit igazolni is kell tudni, például számlákkal vagy más módon.

A megfelelő előkészítés alatt többek között azt értette, hogy gondosan leltározni kell a holminkat csomagolás előtt egy úgynevezett „jegyzék” formájában – figyelembe véve azokat a tartalmi szempontokat is (például kétnyelvű árumegnevezés, darabszám, érték, súly stb.), amik a vám elé állítás folyamán latba eshetnek. Csak ez alapján fogja tudni a vámképviselő is eldönteni, milyen eljárásra van szükség. A vámügynökök abban is adnak tanácsot, hogyan készítsünk „jegyzéket” az ingóságainkról.

Komoly gond lehet abból, ha nagyobb értékeket „kifelejtünk” a leltárból – azzal ugyanis csempészés bűntettét követhetjük el. Ugyanez a helyzet akkor is, ha valaki nem is tud róla, hogy vámkezeltetnie kellene hazatelepülésekor a cuccait. További jótanács, hogy 10 000 euró felett a készpénzt is bejelentési kötelezettség terheli, amit, ha elmulasztunk, könnyen csak a felével térhetünk haza.

Ennyi lehet egy átlagos háztartásra a költöztetés vámügyi költsége

A vámképviselő persze nem ingyen dolgozik – érdemes a költözés előtt három hónappal tájékozódni, hogy az ügyfél lássa át, miről van szó, és tudjon dönteni. Falvai Bálint cégénél maga a vámkezelés 21 ezer forint, az óradíjuk pedig 30 ezer forint. Egy normál háztartás hazaköltöztetésénél szerinte 2–3 órát kell ráfordítani a vámkezelés előkészítésére, így a teljes vámügynöki költség 100 ezer forint körül lehet, és nagyjából ennyiért – tapasztalata szerint – megfelelő szolgáltatást kaphatunk. Ha vámot is kell fizetni, az még plusz költség.

A szolgáltatás egyébként egészen odáig elmehet, hogy az ügyfél azt mondja, költöztessék haza, intézzenek el mindent, a leltározást, a csomagolást, a szállítást, a vámügyintézést és a kicsomagolást is. Jellemzően nagyobb értékű ingóságoknál (például műtárgyak) kérnek komplett szolgáltatást, amelyekre egyébként a fentiektől eltérő vámeljárás vonatkozik. Ilyen esetben nyilván az ár is magasabb, akár több millió forint is lehet.